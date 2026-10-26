Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Ζητεί στήριξη των εργαζομένων της “Pizza Fan”

Ειδικότερα, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας σημειώνει σε ανακοίνωσή της:

“Οι πρόσφατες εξελίξεις αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων της «Pizza Fan» αφήνουν σε καθεστώς αβεβαιότητας περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, οι οποίοι βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση χωρίς καμία δική τους ευθύνη.

Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας εκφράζει την αμέριστη στήριξή του στο σύνολο των εργαζομένων της αλυσίδας που βιώνουν αυτή τη σκληρή πραγματικότητα.

Στεκόμαστε στο πλευρό τους και απαιτούμε από όλους τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν άμεσα για την πλήρη κάλυψη των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων, καθώς και για τη διασφάλιση των δεδουλευμένων αλλά και των θέσεων εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να γίνουν τα θύματα αυτής της κατάστασης. Η προστασία των δικαιωμάτων τους είναι αδιαπραγμάτευτη”.