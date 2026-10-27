Διακομιδή Τούρκου Ναυτικού στο Νοσοκομείο

Το Λιμεναρχείο Πύλου ενημερώθηκε το βράδυ της Κυριακής από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, πως ένας ναύτης φορτηγού πλοίου σημαίας Λιβερίας το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου, χρειαζόταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη.

Το φορτηγό πλοίο προσέγγισε στον όρμο Ναυαρίνου, με τη λάντζα “Σαντίνο”, που επέβαιναν στελέχη της λιμενικής αρχής, να παραλαμβάνει τον 36χρονο Τούρκο και να τον μεταφέρει με ασφάλεια στο λιμάνι της Πύλου.

Ο ασθενής στη συνέχεια διακομίστηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πύλου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για ιατρική περίθαλψη, ενώ το πλοίο απέπλευσε και συνέχισε το δρομολόγιό του.

Κ.Ηλ.