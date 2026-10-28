Εορτασμοί για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Πύλου - Νέστορος (φωτογραφίες)

Με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμήθηκε η εθνική επέτειος σε ολόκληρο τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, με εκδηλώσεις και μαθητικές παρελάσεις στην Πύλο, την Κορώνη, τη Μεθώνη, τη Χώρα, το Βλαχόπουλο, το Χανδρινού, το Σουληνάρι και άλλες περιοχές.

Παρά τις βροχερές καιρικές συνθήκες, οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα σεβασμού και εθνικής ανάτασης, με τους μαθητές και τις μαθήτριες να κλέβουν την παράσταση, παρελαύνοντας με χαμόγελο, ενθουσιασμό και περηφάνια. Με τη ζωντάνια, τη λεβεντιά και το υψηλό τους φρόνημα, απέδειξαν ότι τα ιδανικά της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της αγάπης για την πατρίδα παραμένουν ζωντανά στις νεότερες γενιές.

Στις εκδηλώσεις της Μεθώνης παρέστη ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, μαζί με αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες, αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες του Έπους του 1940.

Σε δήλωσή του, ο κ.Καρβέλας, ανέφερε:

“Η σημερινή ημέρα αποτελεί ημέρα τιμής, μνήμης και υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες. Τιμούμε τους ήρωες του 1940, οι οποίοι με γενναιότητα, ομοψυχία και αυταπάρνηση ύψωσαν το ανάστημά τους και υπερασπίστηκαν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας.

Το μήνυμα του ιστορικού “ΟΧΙ” παραμένει διαχρονικό και επίκαιρο. Μας διδάσκει ότι, όταν είμαστε ενωμένοι και υπερασπιζόμαστε τις αξίες και τα ιδανικά μας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη και τις μεγαλύτερες δυσκολίες.

Ιδιαίτερα σήμερα, θα ήθελα να συγχαρώ τα παιδιά μας, τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δήμου μας, καθώς και τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων, που παρά τον βροχερό καιρό συμμετείχαν με ενθουσιασμό και περηφάνια στις παρελάσεις. Η παρουσία τους αποτελεί την πιο αισιόδοξη απόδειξη ότι η ιστορική μας μνήμη παραμένει ζωντανή και ότι οι αξίες που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας συνεχίζουν να εμπνέουν τις νέες γενιές.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες! Χρόνια πολλά στον Δήμο Πύλου-Νέστορος! Ας κρατήσουμε ζωντανό το παράδειγμα των ηρώων μας και ας συνεχίσουμε να πορευόμαστε με ενότητα, αλληλεγγύη και αγάπη για την πατρίδα μας”.