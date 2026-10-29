Συμβολική επίσκεψη Ρώσου αξιωματούχου στην Πύλο

Στεφάνι στο μνημείο των τριών ναυάρχων στην ομώνυμη πλατεία στην Πύλο, αλλά και στο μνημείο των Ρώσων πεσόντων στη Σφακτηρία κατέθεσε την Τρίτη ο α’ γραμματέας της Ρωσικής Πρεσβείας Mikhail Lushin συνοδευόμενος από τον Δημήτρη Πανοσκάλτση, ενώ συναντήθηκαν και με τον δήμαρχο Πύλου - Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα.

Με αφορμή την επίσκεψη του Ρώσου αξιωματούχου στην Πύλο ο κ. Πανοσκάλτσης αναφέρει:

“Όπως είχα προαναγγέλλει σήμερα 27 Οκτωβρίου συνόδευσα τόν πρώτο γραμματέα τής ρωσικής πρεσβείας Mikhail Lushin στό μνημείο τριών ναυάρχων στήν ομώνυμη πλατεία τής Πύλου καί κάτω από τήν προτομή τού Ρώσου ναυάρχου Χέυδεν καταθέσαμε στεφάνι.

Στη συνέχεια με πλωτό μέσο μεταβήκαμε στη Σφακτηρία και κάναμε αυτοψία στον μνημείο των Ρώσων πεσόντων, το οποίο έχει υποστεί με το χρόνο ζημιές και εξετάσαμε τρόπους συντήρησης και επισκευής.

Εν συνεχεία καταθέσαμε στεφάνι στο μνημείο των Ρώσων πεσόντων καθώς και εξετάσαμε τρόπους συντήρησης στο ξύλινο ναΰδριο του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι από το 1997 στη Σφακτηρία δωρεά του ομογενή Μιχαήλ Τσαχωφ στη μνήμη των Ρώσων πεσόντων κατά τη ναυμαχία του Ναυαρίνου.

(Το Ρωσικό μνημείο του 1872 της περιόδου πού δήμαρχος Πυλίων ήταν ο προπάππους μου Επαμεινώνδας Κυπαρίσσης είναι και το πρώτα μνημεία από αυτά πού ακολούθησαν της δικής του θητείας με το γαλλικό το 1890 πολύ αργότερα το αγγλικό, και του Σανταρόζα το 1904, η ονοματοδοσία της Πλατείας Τριών Ναυάρχων με βασιλικό διάταγμα του 1873 για το ομώνυμο μνημείο του οποίου τα εγκαίνια έγιναν το 1930 από τον γλύπτη Θωμά Θωμόπουλο προηγήθηκε το μνημείο των πεσόντων του 1912, 1913,1922 του ίδιου γλύπτη, το οποίο κακοποιημένο μεταφέρθηκε στη Σφακτηρία και μετονομάστηκε σε μνημείο των Αναγνωσταρά, Σαχίνη,Τσαμαδού και των πεσόντων στην κατάληψη της Σφακτηρίας από τον Ιμπραήμ το 1825).

Στη συνέχεια κατόπιν ραντεβού συναντηθήκαμε με τον δήμαρχο Πύλου Νέστορος κύριο Παναγιώτη Καρβέλα, ο οποίος μας εξέφρασε τη λύπη του για τη μη κλήτευση της ρωσικής πρεσβείας στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ναυμαχίας τού Ναυαρίνου με την ευχή του χρόνου στα 200 χρόνια να έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις, έτσι ώστε από κοινού να συνεορτάσουμε το παγκόσμιο αυτό γεγονός.

Εξετάσαμε επίσης τρόπους συντήρησης και επισκευής του ρωσικού μνημείου με την ελπίδα να έχει αποκατασταθεί σε λίγους μήνες, έτσι ώστε μαζί με όλα τα μνημεία να είναι εντάξει καθ’ όλο το επετειακό έτος των 200 ετών από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου”.