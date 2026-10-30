Διαδημοτική άσκηση Πολιτικής Προστασίας στη Μικρή Μαντίνεια

Σημαντική διαδημοτική άσκηση πολιτικής προστασίας των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης, με τη συμμετοχή στελεχών του αρμοδίου υπουργείου, μετά από πρόκληση μεγάλης πυρκαγιάς, έχει προγραμματιστεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στη Μικρή Μαντίνεια.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας Αναστάση Σκοπετέα, η άσκηση προβλέπει 9 – 10 διαδοχικά σενάρια που εξελίσσονται σε διάφορες περιοχές, με κυρίαρχο την πρόκληση πυρκαγιάς στα όρια του Δήμου Δυτικής Μάνης (Σωτηριάνικα, Χαραυγή) που περνά στον Δήμο Καλαμάτας (Ανω Βέργα), ενώ προβλέπεται εκκένωση οικισμών με απομάκρυνση πληθυσμού από τη θάλασσα με το Λιμενικό και από τη στεριά με το Αστικό ΚΤΕΛ.

Το γενικό πρόσταγμα θα έχει η Πυροσβεστική υπό την επίβλεψη στελεχών του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, ενώ το κέντρο συντονισμού θα στηθεί στη Μικρή Μαντίνεια, στο “Λιθάρι”, πρώην “Τουριστικό”.