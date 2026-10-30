Καλαμάτα: Εργα ανάπλασης και στην Καίσαρη

Και η οδός Καίσαρη αναπλάθεται, μετά την Πολυχάρους, με το έργο ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά.

Πρόκειται για το τμήμα κοντά στην κεντρική πλατεία, από την Αριστομένους έως και λίγο μετά την Αναγνωσταρά, που αρχικά δεν προβλεπόταν στο έργο της Αναγνωσταρά, όπως δεν προβλεπόταν και η Πολυχάρους.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, με το έργο της Αναγνωσταρά αναμένεται να αναπλαστούν και οι υπόλοιποι κάθετοι δρόμοι έως και τη Νικηταρά, όπως η Πανταζοπούλου και η Παυσανίου.

Με όλη αυτή την εξέλιξη ο μοναδικός δρόμος στο κέντρο της πόλης που δεν αναπλάστηκε ούτε με το έργο των αστικών αναπλάσεων, είναι η οδός Βασιλ. Αμαλίας, από την Αριστομένους έως την Αριστοδήμου, μεταξύ των οδών Βασιλ. Σοφίας και Βασιλ. Κωνσταντίνου που αναπλάστηκαν.