Νέα γεώτρηση στο Καπλάνι

Ομόφωνη απόφαση για τον δημοτικό χώρο στην Κοινότητα Καπλανίου, για ανόρυξη νέας γεώτρησης, πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς.

Στην εισήγηση επισημαίνεται ότι “είναι είναι πράγματι κατεπείγων και πρέπει να προβούμε στην λήψη της παραπάνω απόφασης, για να προχωρήσουν οι εργασίες ανόρυξης της νέας γεώτρησης και δεν υπάρχει το περιθώριο για σύγκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου”.

Οπως επισημαίνεται, “ο χώρος πέριξ της θέσης με συντεταγμένες : Χ= 307883, Υ= 4076488, που πρόκειται να ανορυχθεί η νέα γεώτρηση στην Κοινότητα Καπλανίου σε αντικατάσταση της υφιστάμενης, ο οποίος και βρίσκεται πλησίον της υφιστάμενης γεώτρησης, αποτελεί δημοτική έκταση που είχε παραχωρηθεί δια λόγου στο παρελθόν για την ανόρυξη της υφιστάμενης γεώτρησης”.

Ακόμα, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Παναγιώτη Καρβέλα “όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τα παραπάνω και προβεί στην δήλωση του χώρου στο κτηματολόγιο”.