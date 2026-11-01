Στην Καλαματα η Βελεσιώτου

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει τραγούδια από τη δισκογραφία της, όπως οι «Μέλισσες» και τα «Διόδια», μαζί με αγαπημένα λαϊκά, έντεχνα, ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια, σε σύγχρονες ενορχηστρώσεις. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη συγκίνηση με το χιούμορ και τον αυθορμητισμό, σε μια μουσική συνάντηση με έντονη επικοινωνία με το κοινό. Μαζί της θα είναι ο Δημήτρης Μπασδάνης (κιθάρες, ενορχηστρώσεις), η Αγγελική Παρδάλη (σαντούρι, φωνή), ο Ανέστης Τσιαρτσιανίδης (βιολί, φωνητικά) και ο Μάνος Ναζλής (τύμπανα, κρουστά). «Στα τραγούδια μας χωράνε όλα όσα αγαπάμε, όλα όσα μας κάνουνε να γελάμε, να συγκινούμαστε και να εκφραζόμαστε. Ανυπομονώ να ανταμώσουμε και να το ζήσουμε μαζί», αναφέρει το σχετικό κάλεσμα. Την παραγωγή διοργανώνει η ImaginArt Live. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6907251555.