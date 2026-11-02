Ξεκίνησε το 3ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας

Με τον κόσμο του παιδικού βιβλίου να βρίσκεται στο επίκεντρο, ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο το 3ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας, δίνοντας το έναυσμα για μια πολυήμερη γιορτή αφιερωμένη στη λογοτεχνία, την εικονογράφηση και τη δημιουργική φαντασία.

Η διοργάνωση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, που θα διαρκέσει έως τις 6 Νοεμβρίου και φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή με τον κόσμο του βιβλίου περίπου 3.000 παιδιά, ξεκίνησε με εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση ανάμεσα στις λέξεις και τις εικόνες.

Η επίσημη έναρξη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, με μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη σπουδαία συγγραφέα και εικονογράφο Σοφία Ζαραμπούκα, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με αγαπημένα παιδικά βιβλία και τη γνωριμία των μικρών αναγνωστών με την ελληνική μυθολογία και το αρχαίο θέατρο. Η βραδιά περιλάμβανε μουσικές ερμηνείες μαθητών του Μουσικού Σχολείου, ενώ η καθηγήτρια Παιδικής Λογοτεχνίας του ΕΚΠΑ, Αγγελική Γιαννικοπούλου, αναφέρθηκε στο έργο και την πολύχρονη προσφορά της τιμώμενης δημιουργού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η θεατρική παράσταση «Ένα ταξίδι στη ζωή μου!», από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, σε κείμενο της Εύης Ντινοπούλου και σκηνοθετική επιμέλεια του Παναγιώτη Αδάμ. Μέσα από τη θεατρική αφήγηση και το κουκλοθέατρο ξεδιπλώθηκαν στιγμές από τη ζωή και το έργο της Σοφίας Ζαραμπούκα, με αγαπημένους ήρωες των βιβλίων της να ζωντανεύουν επί σκηνής. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης μαθητές και εκπαιδευτικοί, προσφέροντας το δικό τους αυτοσχέδιο δώρο στη συγγραφέα, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με την τιμητική βράβευσή της.

Η δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένη στον καθοριστικό ρόλο της εικόνας στην παιδική λογοτεχνία. Στο 10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας «Πέτρος Θέμελης» πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «Λέξεις και εικόνες στο χαρτί», με τη συμμετοχή συγγραφέων, εικονογράφων και ειδικών του παιδικού βιβλίου.

Μέσα από τις εισηγήσεις αναδείχθηκε η σημασία της εικονογράφησης στην αισθητική καλλιέργεια των παιδιών, στην ανάπτυξη της φαντασίας και της παρατηρητικότητάς τους, αλλά και στη δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης με την ανάγνωση. Μεταξύ των ομιλητών ήταν η Σοφία Ζαραμπούκα, η Αγγελική Γιαννικοπούλου, η Ντανιέλα Σταματιάδη, ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, η Βασιλική Νίκα, η Λήδα Τσενέ και η Δέσποινα Μουαμελετζή.

Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώθηκε με την ανοιχτή συνάντηση «Μιλώντας στους μεγάλους για τα βιβλία των μικρών», στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, όπου η Βασιλική Νίκα επικεντρώθηκε στην επιλογή κατάλληλων παιδικών βιβλίων και στους τρόπους με τους οποίους γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να ενισχύσουν την αγάπη των παιδιών για το διάβασμα.

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Μετά τις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου, το 3ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου συνεχίζεται σήμερα με ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα παρουσιάσεων βιβλίων και δημιουργικών συναντήσεων σε σχολικές μονάδες της Καλαμάτας.

Η αρχή γίνεται στις 9 το πρωί, με το βιβλίο «Κυνηγοί καταιγίδων» στο 13ο Νηπιαγωγείο και «Το όνειρο της Χταπόδας» της Λήδας Βαρβαρούση στο 10ο Νηπιαγωγείο.

Από τις 10 το πρωί, οι δράσεις επεκτείνονται σε περισσότερα σχολεία. Στο 11ο Δημοτικό θα παρουσιαστεί η «Οικογένεια Λεμονή», στο 2ο Δημοτικό «Η ελιά και τα δώρα της αγάπης», με δραματοποιημένη αφήγηση από τη Μαρία Δασκαλάκη, ενώ στο 3ο Δημοτικό σειρά έχουν τα βιβλία «Δεν είναι αστείο, Σκοτ!» και «Το Κουτί της Βοήθειας».

Την ίδια ώρα, στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος και η εικονογράφος Έφη Κοκκινάκη θα παρουσιάσουν τον «Πιο ροκ παππού» σε μαθητές σχολείων από τη Χώρα, το Βλαχόπουλο, τα Φιλιατρά και τη Μεγαλόπολη.

Στο 6ο Δημοτικό η Κατερίνα Κρις θα παρουσιάσει το βιβλίο της «Φαντασία», ενώ στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά η Σοφία Ζαραμπούκα θα συναντήσει τους μαθητές μέσα από τα έργα της «Περιπέτειες στο Μουσείο της Ακρόπολης», «Φίλοι φίλοι καριοφίλοι» και «Ομήρου Οδύσσεια».

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 10.30 π.μ. με νέες παρουσιάσεις στα 23ο και 20ό Νηπιαγωγεία, ενώ στις 11.30 π.μ. το Εργατικό Κέντρο θα φιλοξενήσει την παρουσίαση του βιβλίου «Το αγόρι που ήθελε να περπατήσει ένα ολόκληρο νησί γύρω γύρω», με τη συμμετοχή σχολείων από τους Γαργαλιάνους, τη Μεσσήνη, τα Παπαδιάνικα, τη Θουρία και την Πλάτη.

Η σημερινή ημέρα ολοκληρώνεται με δύο ανοιχτά εργαστήρια για παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών, από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα.

Στο 24ο Δημοτικό Σχολείο, η εικονογράφος Ναταλία Καπατσούλια θα καθοδηγήσει τους μικρούς συμμετέχοντες στο εργαστήριο «Μια ιστορία ζητά εικονογράφο», δίνοντάς τους την ευκαιρία να μετατρέψουν ένα σύντομο κείμενο σε εικόνες και να ανακαλύψουν τη δική τους εικαστική ματιά.

Παράλληλα, στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, η Κατερίνα Κρις θα πραγματοποιήσει το εργαστήριο «Πώς θα χοροπηδάνε οι ιδέες μέσα στο κεφάλι σου!», προσκαλώντας τα παιδιά να εξερευνήσουν τη δημιουργική διαδικασία, από τη γέννηση μιας ιδέας έως τη συνάντηση κειμένου και εικόνας στις σελίδες ενός βιβλίου.