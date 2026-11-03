3ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας: Παρουσιάσεις σε σχολεία και απογευματινά εργαστήρια

Με παρουσιάσεις παιδικών βιβλίων σε σχολεία της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη, το 3ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας, το οποίο ολοκληρώνεται την Παρασκευή, φέρνοντας συγγραφείς, εικονογράφους και δημιουργούς κοντά στους μικρούς αναγνώστες.

Το πρωινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις με μαθητές και παρουσιάσεις βιβλίων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Στις 9 το πρωί, στο 9ο Νηπιαγωγείο, θα παρουσιαστεί η σειρά «Τάμι & Ρόκο», ενώ στις 10 π.μ. η δράση «Μα τα Χίλια Κύματα…» της HELMEPA θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με τη συμμετοχή σχολείων από την Τρίπολη, τη Μεγαλόπολη, τη Μεθώνη, την Κορώνη, το Χαροκοπιό, το Χανδρινό και την Πύλο.

Την ίδια ώρα, στο 7ο Δημοτικό θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Μια άλλη μαϊμού», στο 22ο Δημοτικό «Η αληθινή ιστορία ενός θαλασσόγατου», στο 14ο Δημοτικό το «Εσύ τι κουβαλάς;», ενώ στο Νηπιαγωγείο «Παιχνιδούπολη» θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου «Ποιος φοβάται τη Μούσικατ;».

Η σειρά «Τάμι & Ρόκο» θα βρεθεί και στο 21ο Νηπιαγωγείο, από τις 10.30 έως τις 11.30 π.μ., ενώ η δράση της HELMEPA θα επαναληφθεί στις 11.30 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο, με τη συμμετοχή σχολείων από την Κυπαρισσία, την Άρια, το Ασπρόχωμα, το Πεταλίδι και το Κοπανάκι.

Απογευματινά εργαστήρια για παιδιά και εκπαιδευτικούς

Το απογευματινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις δράσεις, από τις 6 έως τις 8 μ.μ. Στον Πολυχώρο «Ρεγγίνα» του Πνευματικού Κέντρου, η Ντανιέλα Σταματιάδη θα πραγματοποιήσει το εργαστήριο για εκπαιδευτικούς «Μια αρχή, ένα τέλος, μια αρχή ξανά: Διαβάζοντας ένα silent book». Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα στάδια δημιουργίας ενός βιβλίου χωρίς λόγια και θα προσεγγίσουν βιωματικά τον τρόπο με τον οποίο οι εικόνες μπορούν να γεννήσουν διαφορετικές αναγνώσεις και ερμηνείες. Για τη συμμετοχή απαιτείται προεγγραφή.

Παράλληλα, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, ο Αχιλλέας Ραζής θα πραγματοποιήσει το εργαστήριο «Όλα μισά», όπου τα παιδιά, με αφετηρία τις εικόνες του βιβλίου, θα εξερευνήσουν την έννοια του μισού και του ανολοκλήρωτου, συμπληρώνοντας την ιστορία με τη φαντασία τους.

Στο Νηπιαγωγείο Σπερχογείας, η Κωνσταντίνα Τασσοπούλου θα παρουσιάσει το εργαστήριο «Για ένα κομμάτι Ψωμί», προσκαλώντας τα παιδιά σε ένα ταξίδι στη ζωγραφική και την τέχνη του Θεόφιλου.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας.