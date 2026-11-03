Πάνω από 1.000 χορευτές φέτος στο Kalamata Dance Cup

Περισσότεροι από 1.000 χορευτές και περίπου 1.000 συνοδοί αναμένεται να βρεθούν στην Καλαμάτα το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου, για το 8ο Διεθνές Kalamata Dance Cup, που θα διεξαχθεί στο Κλειστό της «Τέντας», με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Η διοργάνωση, που μέσα από τη συνεχή παρουσία και ανάπτυξή της έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό θεσμό του χοροαθλητισμού στην Ελλάδα, επιστρέφει και φέτος με έντονο διεθνή προσανατολισμό, φέρνοντας στην Καλαμάτα αθλητές, σχολές χορού, προπονητές, κριτές και επαγγελματίες του χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για δύο ημέρες, η Καλαμάτα θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας μεγάλης αθλητικής και πολιτιστικής συνάντησης, με αγωνιστικό χορό υψηλού επιπέδου και συμμετοχές από διαφορετικές χώρες και ηλικιακές κατηγορίες.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα κατέχει το CSIT & IDSF Greek Open Championship 2026, το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο του Kalamata Dance Cup. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Greek Open Championship αποτελεί μέρος του προγράμματος του KDC, συνεχίζοντας και ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Το πρωτάθλημα επικεντρώνεται στο Latin & Ballroom DanceSport, συγκεντρώνοντας αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με διεθνώς αναγνωρισμένους αγωνιστικούς κανονισμούς και πρότυπα και τη συμμετοχή διεθνών κριτών. Η παρουσία του Greek Open Championship ενισχύει ακόμη περισσότερο τον διεθνή και αθλητικό χαρακτήρα του KDC και συμβάλλει στην ανάδειξη της Καλαμάτας ως τόπου συνάντησης του αθλητισμού, του χορού και του πολιτισμού.

Η συνεργασία με διεθνείς αθλητικούς φορείς έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η διοργάνωση των CSIT World Sports Games στο Λουτράκι, όπου εκπρόσωποι θεσμικών φορέων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το επίπεδο, τη δυναμική και τη διεθνή διάσταση αυτής της συνεργασίας.

Όπως επισημαίνει η Οργανωτική Επιτροπή του Kalamata Dance Cup: «Το KDC δεν έχει ως στόχο απλώς να μεγαλώνει αριθμητικά. Θέλουμε κάθε χρόνο να κάνουμε ένα βήμα πιο ψηλά στην ποιότητα, στην αγωνιστική εμπειρία και στη διεθνή παρουσία της διοργάνωσης. Φιλοδοξία μας είναι οι αθλητές που έρχονται στην Καλαμάτα να συναντούν ένα περιβάλλον αντάξιο μιας σύγχρονης διεθνούς διοργάνωσης και, παράλληλα, το Kalamata Dance Cup να αποτελεί έναν θεσμό που η ίδια η πόλη αισθάνεται δικό της. Η συνεργασία με τους διεθνείς και τοπικούς φορείς, τους επαγγελματίες και την κοινωνία της Καλαμάτας είναι καθοριστική για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία».

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.kalamatadancecup.com/