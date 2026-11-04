Στην Καλαμάτα το συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΤΑ

Στην Καλαμάτα, στο ιστορικό Δημαρχείο , φιλοξενείται το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΤΑ (ΠΟΣ – ΟΤΑ) στις 9, 10 και 11 Νοεμβρίου.

Οπως ενημερώνει ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας, το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι:

- Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, 6 μ.μ.: Συζήτηση συνταξιοδοτικών θεμάτων με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Κωντοκώστα, πρώην διευθυντή του ΕΦΚΑ.

- Τρίτη 10 Νοεμβρίου, 10.30 π.μ.: Διεξαγωγή του κυρίως μέρους του συνεδρίου. Στις 6 μ.μ.: Παρουσίαση από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου της μεσογειακής διατροφής.

- Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, πρωί: Περιήγηση στη νότια Μεσσηνία με ιστορικές αναφορές.

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας θα υποδεχθεί και θα φιλοξενήσει τους συνέδρους - συναδέλφους απ’ όλη την Ελλάδα, με τη στήριξη των τοπικών φορέων ( Δήμου Καλαμάτας, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Δήμου Πύλου - Νέστορος, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επιμελητηρίου Μεσσηνίας) με στόχο την καλύτερη δυνατή επιτυχία του συνεδρίου.