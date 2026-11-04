eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2026 20:00

Στην Καλαμάτα το συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΤΑ

Γράφτηκε από την

Στην Καλαμάτα το συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΤΑ

Premium Strom

Στην Καλαμάτα, στο ιστορικό Δημαρχείο , φιλοξενείται το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΤΑ (ΠΟΣ – ΟΤΑ) στις 9, 10 και 11 Νοεμβρίου.

Οπως ενημερώνει ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας, το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι:

- Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, 6 μ.μ.: Συζήτηση συνταξιοδοτικών θεμάτων με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Κωντοκώστα, πρώην διευθυντή του ΕΦΚΑ.
- Τρίτη 10 Νοεμβρίου, 10.30 π.μ.: Διεξαγωγή του κυρίως μέρους του συνεδρίου. Στις 6 μ.μ.: Παρουσίαση από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου της μεσογειακής διατροφής.
- Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, πρωί: Περιήγηση στη νότια Μεσσηνία με ιστορικές αναφορές.

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας θα υποδεχθεί και θα φιλοξενήσει τους συνέδρους - συναδέλφους απ’ όλη την Ελλάδα, με τη στήριξη των τοπικών φορέων ( Δήμου Καλαμάτας, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Δήμου Πύλου - Νέστορος, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επιμελητηρίου Μεσσηνίας) με στόχο την καλύτερη δυνατή επιτυχία του συνεδρίου.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις