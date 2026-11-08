Τρεις νέες stand-up comedy παραστάσεις στην Καλαμάτα

Τρεις ξεχωριστές παραστάσεις stand-up comedy έρχονται στην Καλαμάτα τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, προσφέροντας στο κοινό της πόλης τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις του χιούμορ, με καυστικές ατάκες, κοινωνική σάτιρα, προβληματισμούς και άφθονο γέλιο.

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου στις 7.30 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, ο Εμμανουήλ Χατζημαλώνας παρουσιάζει το «Stand Up Therapy – Επαναστάσου!», μια παράσταση που συνδυάζει το χιούμορ με τον προβληματισμό γύρω από τη σύγχρονη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία.

Με κεντρικό μήνυμα το «Επαναστάσου», προσκαλεί το κοινό να σταματήσει για λίγο τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, να επανασυνδεθεί με τον εαυτό του και να σταθεί πραγματικά δίπλα στους άλλους.

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου, στις 9 μ.μ., ο Jeremy ανεβαίνει στη σκηνή του Brooklyn Live Stage, στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας, με την πρώτη του solo παράσταση «Ντεκαντάνς on Tour». Συνδυάζοντας νέα και κλασικά κείμενά του, παρουσιάζει μια κοινωνική σάτιρα για τις μικρές και μεγάλες παραλογίες της καθημερινότητας.

Από τα πρώτα ραντεβού μέχρι τις συνεντεύξεις για ενοικίαση σπιτιού που θυμίζουν εισαγωγικές εξετάσεις στο Harvard, ο Jeremy σχολιάζει με τον δικό του τρόπο τις ανθρώπινες σχέσεις, το marketing, την αμηχανία και τις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής. Storytelling, observational comedy, deadpan χιούμορ και σουρεαλιστικές στιγμές συνθέτουν μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, απρόβλεπτες καταστάσεις και γέλιο.

Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, στις 9.30 μ.μ., η σκηνή του Αμφιθεάτρου του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας υποδέχεται τον Μιχάλη Μαθιουδάκη και τον Βύρωνα Θεοδωρόπουλο με τη νέα τους παράσταση «5». Οι δύο stand-up comedians επιστρέφουν με την πέμπτη κοινή τους παράσταση, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους και δίνοντας νέο ραντεβού με το κοινό της Καλαμάτας.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται μέσω του more.com.

Τ.Αν.