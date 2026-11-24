Πάνω από τις μισές κλήσεις για κράνος την περασμένη εβδομάδα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σημειώθηκαν στη Μεσσηνία.

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας βεβαιώθηκαν 55 παραβάσεις για μη χρήση κράνους και οι 30 εξ’ αυτών ήταν στους δρόμους της Μεσσηνίας.

Ειδικότερα από 16 έως 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.281 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 32 παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων,

22 παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και μία σε συνεπιβάτη.

Στη Μεσσηνία οι έλεγχοι έφτασαν τους 491 (περισσότεροι από κάθε άλλο νομό) και βεβαιώθηκαν 19 κλήσεις για κράνος σε οδηγούς δικύκλων και 11 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Οσον αφορά τους άλλους νομούς, 13 κλήσεις βεβαιώθηκαν στην Κορινθία, 9 στην Αργολίδα, 3 στην Αρκαδία, ενώ καμία παράβαση για κράνος δεν υπήρξε την περασμένη εβδομάδα στη Λακωνία.

Κ.Ηλ.