Αποτελεί ιδανική επιλογή για ένα γευστικό και χορταστικό πιάτο, με απλά υλικά που υπάρχουν σε κάθε κουζίνα. Ετοιμάζεται εύκολα, χωρίς ιδιαίτερο κόστος, και προσφέρει τη θαλπωρή ενός παραδοσιακού σπιτικού φαγητού.



Υλικά

4 μέτριες πατάτες καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους.

4 μέτρια καρότα καθαρισμένα και κομμένα σε κύβους.

2 μέτρια κρεμμύδια καθαρισμένα και ψιλοκομμένα.

3 μέτριες ώριμες αλλά σφικτές ντομάτες ψιλοκομμένες.

2 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε ψιλές φετούλες.

1/2 ματσάκι σέλινο καθαρισμένο, πλυμένο και ψιλοκομμένο.

1-2 κουταλιές της σούπας λάδι ελιάς (ανάλογα με την προτίμησή μας).

Αλάτι και πιπέρι.

1/2 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σκόνη.

1 κουταλάκι του γλυκού κρεμμύδι σκόνη.

1 κύβο λαχανικών της αρεσκείας μας (προαιρετικά).

1/2 φλυτζανάκι σησαμάκι (ή παρόμοιο ζυμαρικό για σούπες της αρεσκείας μας).

Εκτέλεση

Βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από το σησαμάκι σε μια βαθιά κατσαρόλα.

Τα σκεπάζουμε με νερό να τα καλύπτει πάνω από 3 δάχτυλα.

Τα βάζουμε σε δυνατή φωτιά να πάρουν βράση.

Τότε χαμηλώνουμε την φωτιά και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν με σκεπασμένη την κατσαρόλα.

Οταν βράσουν διορθώνουμε την αναλογία του νερού στην σούπα (δηλ. προσθέτουμε όση ποσότητα νερού χρειάζεται για να έχει την υφή που θέλουμε ή αν έχει νερό περισσότερο από αυτό που θέλουμε αυξάνουμε προσεκτικά την ποσότητα το σησαμάκι που θα βάλουμε) δυναμώνουμε την φωτιά και όταν φαίνεται να βράζει έντονα προσθέτουμε το σησαμάκι, ανακατώνουμε και μόλις πάρει βράση χαμηλώνουμε την φωτιά και αφήνουμε το σησαμάκι να βράσει και να χυλώσει.

Οταν είναι έτοιμο διορθώνουμε την γεύση εάν χρειάζεται με αλάτι και πιπέρι και σερβίρουμε.