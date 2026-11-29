Για αυτό θα προβεί στην ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας που αφορά την περισυλλογή, διαχείριση και εν γένει αντιμετώπιση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Η οποία αποσκοπεί, στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και ιδιαίτερα της οδικής ασφάλειας, στην προστασία της περιουσίας των πολιτών, στη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και ώρα 13:00, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κ.Μπ.