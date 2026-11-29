Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Δυτικής Μάνης, προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ, ενέκρινε ομόφωνα η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Μάνης Π.Ε. Μεσσηνίας» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου 2026-2030.

Η πρόταση θα υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Πελοποννήσου» του άξονα προτεραιότητας 2.6 «Οδική ασφάλεια» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου θα μπορούν να δρομολογηθούν οι διαδικασίες δημοπράτησής του.