Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί της Κυριακής εκατομμύρια πολίτες στην Ισπανία, για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, που μπορεί να αλλάξουν ολοκληρωτικά το πολιτικό σκηνικό στη χώρα.

Οι κάλπες θα κλείσουν στις εννέα το βράδυ και από τις δέκα και μετά (ώρα Ελλάδος) αναμένεται μια πρώτη εικόνα για το αποτέλεσμα.

Έχουν ήδη ψηφίσει και οι τέσσερις βασικοί διεκδικητές, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ (PSOE, Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα) και οι Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό (PP, Λαϊκό Κόμμα), Σαντιάγο Αμπασκάλ (Vox, ακροδεξιά) και Άδα Κολάου (Barcelona en Comú, αριστερά).

Ο Σάντσεθ στοχεύει σε επανεκλογή μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης, ωστόσο για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δίνουν προβάδισμα περίπου τριών μονάδων στο συντηρητικό «Λαϊκό Κόμμα» της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, για να κυβερνήσει το Λαϊκό Κόμμα θα πρέπει να συνεργαστεί με την ακροδεξιά, καθώς δεν φαίνεται να καταφέρνει να συγκεντρώνει τις 176 έδρες που χρειάζονται στην ισπανική Βουλή για να έχει την πλειοψηφία.

Ο Σάντσεθ καλεί τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες, ενώ η δεξιά στοχεύει στην εξουσία

Ο Πέδρο Σάντσεθ, κάλεσε την Κυριακή τους ψηφοφόρους να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες για να αψηφήσουν τις δημοσκοπήσεις που ευνοούν τη δεξιά.

Σύμφωνα με αναλυτές, μια πολιτική αλλαγή στην Ισπανία θα ενισχύσει ουσιαστικά τα συντηρητικά και ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, στην οποία ο Σάντσεθ έχει αναδειχθεί ως μια ηχηρή φωνή απέναντι στις πολιτικές που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενώ έχει ταχθεί πολύ συχνά υπέρ του αγώνα του παλαιστινιακού λαού.

Το αποτέλεσμα στην Ισπανία παρακολουθείται στενά καθώς η Ευρώπη εισέρχεται σε έναν κύκλο εκλογών τον επόμενο χρόνο με προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και βουλευτικές εκλογές στην Πολωνία και την Ιταλία, οι οποίες θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν την πολιτική της ηπείρου.

Ο Σάντσεθ, ένας από τους λίγους αριστερούς ηγέτες στην Ευρώπη, έχει αναδειχθεί ως αγαπημένος της διεθνούς αριστεράς τα τελευταία χρόνια, αλλά η πολωτική του θέση στην πατρίδα έχει θέσει σε κίνδυνο την οκταετή θητεία του.

Οι εκλογές «είναι πολύ σημαντικές όχι μόνο για την Ισπανία, αλλά και για την Ευρώπη», δήλωσε ο Σάντσεθ, ο οποίος έχει χτίσει τη φήμη ότι πραγματοποιεί πολιτικές επιστροφές, αφού ψήφισε στη Μαδρίτη. Προέτρεψε τους Ισπανούς να προσέλθουν μαζικά και να «στείλουν ένα σαφές μήνυμα» για την κυβέρνηση που θέλουν.

Οι δημοσκοπήσεις έχουν τοποθετήσει τους Σοσιαλιστές πίσω από το κύριο δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP), αν και με μια άνιση κοινοβουλευτική θητεία, το PP μπορεί να χρειαστεί την υποστήριξη του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού Vox για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Αυτό θα έφερνε την ακροδεξιά στην εξουσία στην Ισπανία για πρώτη φορά από τη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία μετά τη δικτατορία του Φράνκο που υποστηρίχθηκε από τους φασίστες (1939-1975).

Ο Σάντσες χρειάζεται μια καθυστερημένη κινητοποίηση προοδευτικών και αναποφάσιστων ψηφοφόρων -μεταξύ των 38,6 εκατομμυρίων εκλογέων- για να επιτύχει τουλάχιστον 176 έδρες για τα αριστερά κόμματα στο κοινοβούλιο των 350 εδρών.

Ο ίδιος πάντως, αντιμετωπίζει έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της χώρας του με σκάνδαλα διαφθοράς στο περιβάλλον του, τη στεγαστική κρίση, το μεταναστευτικό που έχει αναδειχθεί σε μεγάλο πρόβλημα, την οικονομική κρίση, αλλά και το πώς αντιμετώπισε η κυβέρνησή του τα δύο μεγάλα σιδηροδρομικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν την Ισπανία τους τελευταίους μήνες.

Ο 54χρονος πρωθυπουργός λέει ότι ένας συνασπισμός PP-Vox θα προκαλέσει «οπισθοδρόμηση» για τα κοινωνικά δικαιώματα, ιδίως για τις γυναίκες, καθώς και για τις προσπάθειες αποκατάστασης των θυμάτων του Φράνκο, τις οποίες η αντιπολίτευση έχει ορκιστεί να καταργήσει.

Έχει καυχηθεί για τον δυναμισμό της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ξεπεράσει τους ομολόγους της, και για τη διεθνή της θέση που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ.

Η 23χρονη Μάρτα Ραμίρεζ Χιμένες δήλωσε στο AFP στη Μαδρίτη ότι «η πολιτική είναι πολύ πιο πολωμένη», καταγγέλλοντας «απαράδεκτες απόψεις που αποκτούν φωνή».

«Ζούμε σε μια εποχή που κινδυνεύουμε να υποστούμε μια υποχώρηση δικαιωμάτων που ήταν δεδομένα», πρόσθεσε ο φοιτητής ιατρικής που έχει συλληφθεί.

Ο ηγέτης του PP Αλμπέρτο ​​Νούνιεθ Φεϊχό, του οποίου το κόμμα κέρδισε τις περισσότερες έδρες στις τελευταίες εκλογές του 2023 αλλά δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση, κατηγόρησε τον Σάντσες για κινδυνολογία.

Προέτρεψε τους Ισπανούς να «ψηφίσουν με μνήμη και όχι με φόβο» αφού ψήφισε στη Μαδρίτη, αναφερόμενος στα πολυάριθμα σκάνδαλα που έχουν πλήξει τον πρωθυπουργό.

Ο Φεϊχό, 65 ετών, ο οποίος κυβέρνησε τη βορειοδυτική περιοχή της Γαλικίας για 13 χρόνια, προσπάθησε να προβάλει μια εικόνα εμπειρίας και ικανότητας.



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