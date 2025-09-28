Νικητής του 43ου «Σπάρταθλον» ο Τσέχος Brunner Radek

Συγκλονιστική στιγμή για τον υπεραθλητισμό και το «Σπάρταθλον», καθώς ο Radek Brunner από την Τσεχία, σε ηλικία 51 ετών, κατέκτησε τη νίκη στη φετινή, 43η διοργάνωση.

Ο δρομέας διένυσε τα 246 απαιτητικά χιλιόμετρα από την Αθήνα έως τη Σπάρτη σε χρόνο 21:24:35, τερματίζοντας πρώτος μπροστά στο άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα, υπό βροχή και τις επευφημίες των συγκεντρωμένων πολιτών. Ο χρόνος του αποτελεί την 7η καλύτερη απόδοση στην ιστορία του θεσμού.

Ο Radek Brunner, κατά τον τερματισμό του αναφώνησε «επιτέλους!», καθώς αρκετές φορές είχε βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια στο βάθρο των νικητών, ποτέ όμως στο πρώτο σκαλί.

Ένας «παλιός γνώριμος» του Σπάρταθλον

Ο Radek μόνο άγνωστος δεν είναι στη Σπάρτη. Ο έμπειρος αθλητής έχει πίσω του ένα πλούσιο βιογραφικό στη διοργάνωση, με συνεχείς παρουσίες και κορυφαίες επιδόσεις:

• Το 2017 σημείωσε χρόνο 22:49:37, κατακτώντας τη 2η θέση.

• Το 2018 κατέκτησε ξανά τη 2η θέση, με χρόνο 23:37:25.

• Το 2019 ανέβηκε στο βάθρο ως 3ος, με επίδοση 24:26:28.

• Το 2021 επανήλθε στη 2η θέση, με χρόνο 23:17:49.

• Το 2016 είχε τερματίσει 3ος με χρόνο 24:07:29.

Οι εμφανίσεις του καταδεικνύουν τη σταθερότητά του στο κορυφαίο επίπεδο, καθώς και την επιμονή του να κατακτήσει την κορυφή του Σπάρταθλον, κάτι που πέτυχε φέτος.

Το όνειρο μιας ζωής

Ο Radek, σε ηλικία 51 ετών πλέον, δικαίωσε τον εαυτό του και τους φιλάθλους του με αυτή την ιστορική νίκη. Για χρόνια βρισκόταν ανάμεσα στους κορυφαίους, αλλά ο πολυπόθητος θρίαμβος του Σπάρταθλον ερχόταν πάντα λίγο μακριά. Το 2025, όμως, ήταν η δική του στιγμή.

Οι τοπικές αρχές τον υποδέχθηκαν με θέρμη στη Σπάρτη, σε μια τελετουργική στιγμή που συνδυάζει τον αθλητισμό με την ιστορική μνήμη. Ο ίδιος, συγκινημένος, δήλωσε εξαιρετικά χαρούμενος για την επιτυχία του, ευχαρίστησε τους Σπαρτιάτες για την υποδοχή και αφιέρωσε τη νίκη του στους δικούς του ανθρώπους που τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Radek, με την επιτυχία του, μπαίνει πλέον στο πάνθεον των θρύλων του Σπάρταθλον, ενός αγώνα που ξεπερνά τα στενά αθλητικά όρια και συνδέεται με την ψυχική δύναμη, την επιμονή και την αντοχή. Το όνομά του γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της διοργάνωσης, μαζί με αυτά σπουδαίων πρωταθλητών.

