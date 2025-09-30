«Σχολείο στη Φύση» στο Αγρόκτημα Φοίφα

Τα παιδιά, μέσα από δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον —όπως καλλιέργεια, κηπουρική και βοτανολογία, δημιουργική κίνηση και θεατρικό παιχνίδι, πηλός και ξύλινες κατασκευές, αναγνώριση σπόρων και φυτών, μαγειρική στη φύση και παρασκευή φυτικών σκευασμάτων για υγεία και ευεξία, καθώς και δημιουργική επανάχρηση και εικαστικά— δημιουργούν, πειραματίζονται, ανακαλύπτουν και παίζουν ελεύθερα, χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους. Το «Σχολείο στη Φύση» ακολουθεί την οικοκεντρική παιδαγωγική του δάσους και διοργανώνει εκδρομές σε κοντινά φυσικά οικοσυστήματα. Παράλληλα, επαναλειτουργεί το πρωινό πρόγραμμα «Ο Πολιτισμός της Καλλιέργειας» για σχολεία και συλλόγους, ενώ οι ανοιχτές Κυριακές προσφέρουν δραστηριότητες και παιχνίδι για όλη την οικογένεια. Για πληροφορίες καλέστε στο 6972755079.