228,75% αύξηση επισκέψεων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας

Εκρηκτική αύξηση 228,75% παρουσίασαν οι επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας  χάρη στην έκθεση “Πρίγκιπες της Πύλου. Θησαυροί της Εποχής του Χαλκού από τη Μεσσηνία”.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το φετινό πρώτο εξάμηνο καταγράφηκαν στο Μουσείο 12.440 επισκέψεις ενώ πέρσι είχαν καταγραφεί 3.784 επισκέψεις. Συνολικά στα μουσεία της Μεσσηνίας καταγράφηκε αύξηση 70,8% και στους αρχαιολογικούς χώρους και τα κάστρα του νομού οριακή αύξηση 0,08%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επισκέψεις ήταν λιγότερες κατά 2,4% στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεσσήνης κατά 19,01% στο Κάστρο της Μεθώνης και κατά 19,2% στο Φρούριο Πύλου.

Αύξηση επισκέψεων κατά 24,9% καταγράφηκε στο  Ανάκτορο του Νέστορα, κατά 16,1% στην Περιστεριά, κατά 19,8% στην Αρχαία Μεσσήνη και κατά 26,3% στο Κάστρο Καλαμάτας.

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες:

 

 

ΜΟΥΣΕΙΑ

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αρχαίας Μεσσήνης

Μουσείο Μεσσηνίας (Καλαμάτα)

Πύργος Μουρτζίνου (Καρδαμύλη)

Ιανουάριος

2024

292

42

214

36

2025

615

128

415

72

Φεβρουάριος

2024

489

58

355

76

2025

1.602

275

1.210

117

Μάρτιος

2024

1.240

94

659

487

2025

4.610

262

3.658

690

Απρίλιος

2024

4.359

2.674

622

1.063

2025

6.736

1.260

4.052

1.424

Μάιος

2024

3.813

984

1.018

1.811

2025

5.342

1.471

2.087

1.784

Ιούνιος

2024

2.811

500

916

1.395

2025

3.307

848

1.018

1.441

Εξάμηνο

2024

13.004

4.352

3.784

4.868

2025

22.212

4.244

12.440

5.528

%μεταβολή 2024/2025

70,81%

-2,48%

228,75%

13,56%

 

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ανάκτορο- Παλάτι Νέστορα

Αρχ. Χώρος Περιστεριάς

Αρχ. Χώρος Αρχαίας Μεσσήνης

Κάστρο Μεθώνης

Κάστρο Καλαμάτας

Φρούριο Πύλου

Ιανουάριος

2024

2.340

244

67

712

603

301

413

2025

3.127

378

0

1.188

506

467

588

Φεβρουάριος

2024

4.607

400

61

1.790

943

411

1.002

2025

4.619

1.205

89

1.451

805

448

621

Μάρτιος

2024

15.072

1.617

129

5.269

4.544

715

2.798

2025

14.089

2.324

126

5.262

3.309

770

2.298

Απρίλιος

2024

33.959

3.343

73

11.482

9.852

1.111

8.098

2025

29.340

3.276

272

11.457

6.877

1.820

5.638

Μάιος

2024

26.649

3.038

326

6.814

8.642

1.828

6.001

2025

31.293

4.141

317

12.218

7.307

1.998

5.312

Ιούνιος

2024

20.976

2.769

207

4.647

7.462

1.333

4.558

2025

21.217

2.931

198

5.224

7.149

1.700

4.015

Εξάμηνο

2024

103.603

11.411

863

30.714

32.046

5.699

22.870

2025

103.685

14.255

1.002

36.800

25.953

7.203

18.472

%μεταβολή 2024/2025

0,08%

24,92%

16,11%

19,82%

-19,01%

26,39%

-19,23%

 

Θ.Λ.

