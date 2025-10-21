228,75% αύξηση επισκέψεων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το φετινό πρώτο εξάμηνο καταγράφηκαν στο Μουσείο 12.440 επισκέψεις ενώ πέρσι είχαν καταγραφεί 3.784 επισκέψεις. Συνολικά στα μουσεία της Μεσσηνίας καταγράφηκε αύξηση 70,8% και στους αρχαιολογικούς χώρους και τα κάστρα του νομού οριακή αύξηση 0,08%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επισκέψεις ήταν λιγότερες κατά 2,4% στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεσσήνης κατά 19,01% στο Κάστρο της Μεθώνης και κατά 19,2% στο Φρούριο Πύλου.
Αύξηση επισκέψεων κατά 24,9% καταγράφηκε στο Ανάκτορο του Νέστορα, κατά 16,1% στην Περιστεριά, κατά 19,8% στην Αρχαία Μεσσήνη και κατά 26,3% στο Κάστρο Καλαμάτας.
Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες:
ΜΟΥΣΕΙΑ
|
|
|
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|
Αρχαίας Μεσσήνης
|
Μουσείο Μεσσηνίας (Καλαμάτα)
|
Πύργος Μουρτζίνου (Καρδαμύλη)
|
Ιανουάριος
|
2024
|
292
|
42
|
214
|
36
|
2025
|
615
|
128
|
415
|
72
|
Φεβρουάριος
|
2024
|
489
|
58
|
355
|
76
|
2025
|
1.602
|
275
|
1.210
|
117
|
Μάρτιος
|
2024
|
1.240
|
94
|
659
|
487
|
2025
|
4.610
|
262
|
3.658
|
690
|
Απρίλιος
|
2024
|
4.359
|
2.674
|
622
|
1.063
|
2025
|
6.736
|
1.260
|
4.052
|
1.424
|
Μάιος
|
2024
|
3.813
|
984
|
1.018
|
1.811
|
2025
|
5.342
|
1.471
|
2.087
|
1.784
|
Ιούνιος
|
2024
|
2.811
|
500
|
916
|
1.395
|
2025
|
3.307
|
848
|
1.018
|
1.441
|
Εξάμηνο
|
2024
|
13.004
|
4.352
|
3.784
|
4.868
|
2025
|
22.212
|
4.244
|
12.440
|
5.528
|
%μεταβολή 2024/2025
|
70,81%
|
-2,48%
|
228,75%
|
13,56%
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
|
|
|
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|
Ανάκτορο- Παλάτι Νέστορα
|
Αρχ. Χώρος Περιστεριάς
|
Αρχ. Χώρος Αρχαίας Μεσσήνης
|
Κάστρο Μεθώνης
|
Κάστρο Καλαμάτας
|
Φρούριο Πύλου
|
Ιανουάριος
|
2024
|
2.340
|
244
|
67
|
712
|
603
|
301
|
413
|
2025
|
3.127
|
378
|
0
|
1.188
|
506
|
467
|
588
|
Φεβρουάριος
|
2024
|
4.607
|
400
|
61
|
1.790
|
943
|
411
|
1.002
|
2025
|
4.619
|
1.205
|
89
|
1.451
|
805
|
448
|
621
|
Μάρτιος
|
2024
|
15.072
|
1.617
|
129
|
5.269
|
4.544
|
715
|
2.798
|
2025
|
14.089
|
2.324
|
126
|
5.262
|
3.309
|
770
|
2.298
|
Απρίλιος
|
2024
|
33.959
|
3.343
|
73
|
11.482
|
9.852
|
1.111
|
8.098
|
2025
|
29.340
|
3.276
|
272
|
11.457
|
6.877
|
1.820
|
5.638
|
Μάιος
|
2024
|
26.649
|
3.038
|
326
|
6.814
|
8.642
|
1.828
|
6.001
|
2025
|
31.293
|
4.141
|
317
|
12.218
|
7.307
|
1.998
|
5.312
|
Ιούνιος
|
2024
|
20.976
|
2.769
|
207
|
4.647
|
7.462
|
1.333
|
4.558
|
2025
|
21.217
|
2.931
|
198
|
5.224
|
7.149
|
1.700
|
4.015
|
Εξάμηνο
|
2024
|
103.603
|
11.411
|
863
|
30.714
|
32.046
|
5.699
|
22.870
|
2025
|
103.685
|
14.255
|
1.002
|
36.800
|
25.953
|
7.203
|
18.472
|
%μεταβολή 2024/2025
|
0,08%
|
24,92%
|
16,11%
|
19,82%
|
-19,01%
|
26,39%
|
-19,23%
Θ.Λ.