228,75% αύξηση επισκέψεων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας

Εκρηκτική αύξηση 228,75% παρουσίασαν οι επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας χάρη στην έκθεση “Πρίγκιπες της Πύλου. Θησαυροί της Εποχής του Χαλκού από τη Μεσσηνία”.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το φετινό πρώτο εξάμηνο καταγράφηκαν στο Μουσείο 12.440 επισκέψεις ενώ πέρσι είχαν καταγραφεί 3.784 επισκέψεις. Συνολικά στα μουσεία της Μεσσηνίας καταγράφηκε αύξηση 70,8% και στους αρχαιολογικούς χώρους και τα κάστρα του νομού οριακή αύξηση 0,08%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επισκέψεις ήταν λιγότερες κατά 2,4% στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεσσήνης κατά 19,01% στο Κάστρο της Μεθώνης και κατά 19,2% στο Φρούριο Πύλου.

Αύξηση επισκέψεων κατά 24,9% καταγράφηκε στο Ανάκτορο του Νέστορα, κατά 16,1% στην Περιστεριά, κατά 19,8% στην Αρχαία Μεσσήνη και κατά 26,3% στο Κάστρο Καλαμάτας.

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες:

ΜΟΥΣΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρχαίας Μεσσήνης Μουσείο Μεσσηνίας (Καλαμάτα) Πύργος Μουρτζίνου (Καρδαμύλη) Ιανουάριος 2024 292 42 214 36 2025 615 128 415 72 Φεβρουάριος 2024 489 58 355 76 2025 1.602 275 1.210 117 Μάρτιος 2024 1.240 94 659 487 2025 4.610 262 3.658 690 Απρίλιος 2024 4.359 2.674 622 1.063 2025 6.736 1.260 4.052 1.424 Μάιος 2024 3.813 984 1.018 1.811 2025 5.342 1.471 2.087 1.784 Ιούνιος 2024 2.811 500 916 1.395 2025 3.307 848 1.018 1.441 Εξάμηνο 2024 13.004 4.352 3.784 4.868 2025 22.212 4.244 12.440 5.528 %μεταβολή 2024/2025 70,81% -2,48% 228,75% 13,56%

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ανάκτορο- Παλάτι Νέστορα Αρχ. Χώρος Περιστεριάς Αρχ. Χώρος Αρχαίας Μεσσήνης Κάστρο Μεθώνης Κάστρο Καλαμάτας Φρούριο Πύλου Ιανουάριος 2024 2.340 244 67 712 603 301 413 2025 3.127 378 0 1.188 506 467 588 Φεβρουάριος 2024 4.607 400 61 1.790 943 411 1.002 2025 4.619 1.205 89 1.451 805 448 621 Μάρτιος 2024 15.072 1.617 129 5.269 4.544 715 2.798 2025 14.089 2.324 126 5.262 3.309 770 2.298 Απρίλιος 2024 33.959 3.343 73 11.482 9.852 1.111 8.098 2025 29.340 3.276 272 11.457 6.877 1.820 5.638 Μάιος 2024 26.649 3.038 326 6.814 8.642 1.828 6.001 2025 31.293 4.141 317 12.218 7.307 1.998 5.312 Ιούνιος 2024 20.976 2.769 207 4.647 7.462 1.333 4.558 2025 21.217 2.931 198 5.224 7.149 1.700 4.015 Εξάμηνο 2024 103.603 11.411 863 30.714 32.046 5.699 22.870 2025 103.685 14.255 1.002 36.800 25.953 7.203 18.472 %μεταβολή 2024/2025 0,08% 24,92% 16,11% 19,82% -19,01% 26,39% -19,23%

Θ.Λ.