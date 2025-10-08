eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Συνεργασία των Παιδικών Χωριών SOS με το Δήμο Καλαμάτας

Σε νέα συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, προχωρούν φέτος τα Παιδικά Χωριά SOS, στηρίζοντας εκπαιδευτικούς και νέους γονείς των βρεφονηπιακών σταθμών, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας προσφέρει υπηρεσίες ψυχολογικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται η ψυχοκοινωνική εκτίμηση, η συμβουλευτική γονέων, η ψυχολογική υποστήριξη, η λογοθεραπεία, η ειδική διαπαιδαγώγηση και η μαθησιακή βοήθεια. Για τα παιδιά και τους εφήβους παρέχονται μαθησιακή υποστήριξη, δημιουργική απασχόληση, εργαστήρια μουσικής, συμβουλευτική και ψυχοπαιδαγωγικές ομάδες. Για τους ενήλικες προσφέρονται εργασιακή συμβουλευτική, μαθήματα Η/Υ και Αγγλικών με πιστοποίηση, καθώς και σεμινάρια προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

