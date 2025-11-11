Σε μία ξεχωριστή αιμοδοσία συμμετείχαν οι Μεσσήνιοι της Πάτρας

Ο Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Πατρών «Ο Παπαφλέσσας» μαζί με τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών, τον ΑΣΠΠΑΜΑ (Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας), την φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής» και την Ένωση Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Καταστήματος Κράτησης Πάτρας, απέδειξαν πως η συνεργασία μπορεί να γίνει δύναμη ζωής, με σκοπό την προσφορά στο συνάνθρωπο.

Το σύνθημα της εθελοντικής αιμοδοσίας ήταν "Πέντε Δυνάμεις Ενώνουν Καρδιές, Χαρίζουν Ζωές", με τον δραστήριο σύλλογο των Μεσσηνίων της Πάτρας “Ο Παπαφλέσσας” να επισημαίνει: “η συνεργασία και η ενότητα που επιδείχθηκε αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για το μέλλον.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική. Συμπολίτες μας προσήλθαν με χαμόγελο και διάθεση προσφοράς, γεμίζοντας τις φιάλες με αίμα και τις καρδιές όλων με ελπίδα. Κάθε σταγόνα ήταν μια πράξη αγάπης στο συνάνθρωπο. Το σλόγκαν "Πέντε Δυνάμεις Ενώνουν Καρδιές, Χαρίζουν Ζωές" δεν ήταν απλώς λόγια – ήταν πράξη, ήταν η απόδειξη ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να αλλάξει ζωές. Με βαθιά συγκίνηση και αισιοδοξία, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη δράση. Γιατί η ζωή συνεχίζεται και η προσφορά δεν σταματά. Συνεχίζουμε με πίστη στον άνθρωπο και στο κοινό καλό”.