Αποκριάτικη γιορτή στο Χαρακοπιό

13:02 04/02
Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, πρώτη Κυριακή της Αποκριάς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαρακοπιού, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Χαρακοπιού, προσκαλούν σε αποκριάτικη γιορτή στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, με ώρα έναρξης τις 2 μ.μ.
Θα περιλαμβάνει μουσική, χορό, φαγητό και παραδοσιακά αποκριάτικα δρώμενα. Υπόσχεται ένα ξέφρενο γλέντι και μια μοναδική ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο, τα ήθη και τα έθιμά του.