Συνελέγησαν 35 φιάλες αίματος και μεγάλες ποσότητες τροφίμων: Ημέρα αγάπης στο ναό Αγίου Νικολάου Φλαρίου

Με τη συμμετοχή πολλών εθελοντών αιμοδοτών και δωρητών του ναού Αγίου Νικολάου Φλαρίου, στην πόλη της Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, η 8η Ημέρα Αγάπης και Προσφοράς.

Συνολικά συνελέγησαν 35 φιάλες αίματος και μεγάλες ποσότητες τροφίμων και ειδών υγιεινής και καθαριότητας, τα οποία θα διανεμηθούν στους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας κατά τις ημέρες του Πάσχα.

Ο προϊστάμενος του ναού και πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς ευχαρίστησε όλους τους αιμοδότες και τους δωρητές του ναού, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στις νέες και στους νέους της ενορίας, που έχουν δημιουργήσει την Εθελοντική Ομάδα “Θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους”. Eκ μέρους της εθελοντικής ομάδας, ο Αλέξης Κληρόπουλος ευχαρίστησε όλους όσοι παραβρέθηκαν και συνέλαβαν σε αυτή την σπουδαία πράξη φιλανθρωπίας και ιδιαίτερα τους ιερείς του ναού Αγίου Νικολάου για τη συνεργασία.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η ευλογητική παρουσία του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ο οποίος προσήλθε στον ναό και ευχαρίστησε τους εθελοντές, τονίζοντας την σημασία του εθελοντισμού και της θυσιαστικής αγάπης, πρότυπο της οποίας είναι ο Τίμιος Σταυρός.

Της εθελοντικής αιμοδοσίας προηγήθηκε η θεία λειτουργία υπό των εφημερίων του ναού, στην οποία παρέστησαν ο βουλευτής Μεσσηνίας και πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος και αρκετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.