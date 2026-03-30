Ψηφιακό βιβλίο για το Σύρριζο

Το ψηφιακό βιβλίο «Σύρριζο Τριφυλίας – Στην ομορφιά που χάνεται» παρουσιάζει ο Γιάννης Λάσκαρης, καταγράφοντας μια βιωματική σχέση σχεδόν 15 ετών με το χωριό της Τριφυλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για μια έκδοση που συνδυάζει πλούσιο φωτογραφικό υλικό με προσωπικές σκέψεις και καταγραφές, αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα και τη διαχρονική αξία του τόπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Σύρριζο αποτέλεσε το 2009 τον πρώτο σταθμό της μαθητικής σειράς ντοκιμαντέρ «Στην ομορφιά που χάνεται» της σχολής πληροφορικής «Αλγόριθμος» στη Μεσσήνη.

Το βιβλίο διατίθεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει εικόνες και αφηγήσεις που καταγράφουν τη μνήμη και την καθημερινότητα της περιοχής, σύμφωνα με την ανακοίνωση.