Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων τον Απρίλιο στη Βαμβακού

Φανταστείτε έναν τόπο όπου τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια μέχρι να νυχτώσει, οι μεγάλοι αφήνουν για λίγο τα κινητά τους και ζουν τη στιγμή, και κάθε ημέρα είναι γεμάτη δημιουργικότητα, παρέα και επαφή με τη φύση. Η κορύφωση της γιορτής του Πάσχα γίνεται με έναν μεγάλο κυκλικό χορό στην πλατεία, που γεμίζει όλους με χαρά και ζωντάνια.

Τώρα φανταστείτε τη Βαμβακού! Ένα χωριό στις πλαγιές του Πάρνωνα, το οποίο δεν είναι απλώς ένα σκηνικό. Είναι ένα ζωντανό χωριό που δείχνει πώς μπορεί να μοιάζει ξανά η ζωή και η γιορτή μακριά από την πόλη. Και όπως κάθε μήνα, έτσι και τον Απρίλιο τα Σαββατοκύριακα είναι γεμάτα δημιουργία και δραστηριότητες. Τα σχολεία της Βαμβακούς προσφέρουν παραστάσεις θεάτρου, ping-pong, επιτραπέζια, μαζί με αθλήματα για όλες τις ηλικίες, δημιουργικές γωνιές, παιχνίδια ρόλων και μίμησης, αλλά και Messy, Sensory και Clay Play εμπειρίες, όπου ο πειραματισμός γίνεται δίχως τον φόβο του λάθους ή… των λερωμένων ρούχων.

Στο δε V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF), μικρότεροι και μεγαλύτεροι επιστήμονες δοκιμάζουν ρομποτική, Virtual Reality, 3D εκτύπωση και μαθαίνουν πώς ταξιδεύει το φως.

Όσο τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο χωρίς οθόνες (ή με δημιουργική τεχνολογία), οι μεγάλοι επιλέγουν αν θα τα συνοδεύσουν, θα παίξουν μαζί τους ή θα κάνουν το απόλυτο δικό τους digital detox: χαλάρωση με μασάζ στον Παραδοσιακό Ξενώνα ή μια στάση στην κουζίνα για γαστρονομικούς πειραματισμούς με το αγαπημένο φρούτο της Άνοιξης, τη φράουλα.

Τις μέρες του Πάσχα το παιχνίδι συνεχίζεται με ακόμα περισσότερα χρώματα και έμπνευση από έθιμα της μεγάλης γιορτής. Τα παιδιά μαθαίνουν τη συμβολική σημασία των λουλουδιών και δημιουργούν τα δικά τους στεφάνια, φτιάχνουν καλαθάκια και στολίζουν αβγά πριν ξεκινήσουν την αναζήτηση για εκείνα που έκρυψε ένας μυστικός λαγός.

Και την Κυριακή του Πάσχα όλοι ξαναζούν τη χαρά του «μαζί»! Οι πλατείες της Βαμβακούς γεμίζουν ζωή με παραδοσιακά γλέντια με μουσική από καταξιωμένους ερμηνευτές, όπως και με τις γεύσεις και τη ζεστασιά της κοινότητας που φέρνουν κοντά κατοίκους και επισκέπτες. Όπως παλιά, λοιπόν! Αλλά λίγο καλύτερα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 4/4

Της παρέας: Ping pong, επιτραπέζια και παιχνίδια | 8+

Χαρά του παιδιού: Δημιουργικές δραστηριότητες | 2–8 ετών

Ψηφιακός Βαμβα-κόσμος: Ρομποτική, 3D εκτύπωση, VR, video games | 6+ έφηβοι & ενήλικοι

Mountain View Massage | για ενηλίκους

Κυριακή 5/4

Σχολείο… αταξίας και χαράς! Messy, sensory & natural play | για όλους

Μεγάλη Πέμπτη 9/4

Της παρέας: Ping pong, επιτραπέζια και παιχνίδια | 8+

Χαρά του παιδιού: Δημιουργικές δραστηριότητες | 2–8 ετών

Ψηφιακός Βαμβα-κόσμος | 6+ έφηβοι & ενήλικοι

Μεγάλη Παρασκευή 10/4

Ο χορός των λουλουδιών – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα | 6+

Μεγάλο Σάββατο 11/4

Το κυνήγι του λαγού – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα | 6+

Κυριακή του Πάσχα 12/4

Παραδοσιακό γλέντι | Πλατεία Βαμβακούς | για όλους

Δευτέρα του Πάσχα 13/4

Ο γαργαληστής – Θεατρική παράσταση | για όλους

Σάββατο 18/4

Φραουλένιο γαστρονομικό εργαστήρι | για ενηλίκους

Κυριακή 19/4

Της παρέας: Ping pong, επιτραπέζια και παιχνίδια | 8+

Χαρά του παιδιού: Δημιουργικές δραστηριότητες | 2–8 ετών

Ψηφιακός Βαμβα-κόσμος | 6+ έφηβοι & ενήλικοι

Σάββατο 25/4

High-Tech εμπειρίες στο βουνό | Σχολείο | 4+

Κύματα στο Φως: Ανάκλαση & Διάθλαση | 4+

Mountain View Massage | για ενηλίκους

Κυριακή 26/4

Της παρέας: Ping pong, επιτραπέζια και παιχνίδια | 8+

Χαρά του παιδιού: Δημιουργικές δραστηριότητες | 2–8 ετών

Ψηφιακός Βαμβα-κόσμος | 6+ έφηβοι & ενήλικοι

Το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στο: vamvakourevival.org