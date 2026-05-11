Το Vamvakou Mountain Run επιστρέφει

Στα μονοπάτια γύρω από τη Βαμβακού, σε υψόμετρο που ξεκινά από τα 950 μέτρα και φτάνει έως τα 1.900, οι συμμετέχοντες θα διασχίσουν δάση από έλατα και πεύκα, φαράγγια και ανοιχτές ορεινές διαδρομές, σε μια διοργάνωση που δίνει έμφαση τόσο στην επίδοση όσο και στην εμπειρία.

Ο αγώνας περιλαμβάνει τρεις διαδρομές - 29, 19 και 7 χιλιομέτρων - καλύπτοντας διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας. Ο τερματισμός επιστρέφει στο χωριό της Βαμβακούς, όπου οι δρομείς θα βραβευτούν, θα παραλάβουν μετάλλια και θα συμμετάσχουν σε κληρώσεις δώρων.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Vamvakou Revival και εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα αναβίωσης του χωριού, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Τη τεχνική επιμέλεια του αγώνα έχει αναλάβει ο δρομέας και coach Ιωάννης Δημόπουλος.

Παράλληλα, θα υπάρξει οργανωμένη μετακίνηση από Αθήνα και Καλαμάτα, με ενδιάμεσους σταθμούς σε Κόρινθο και Τρίπολη, διευκολύνοντας τη συμμετοχή δρομέων από όλη τη χώρα. Ο αγώνας είναι ενταγμένος στο International Trail Running Association, για να μετράς αν το επιθυμείς τις επιδόσεις και να μαζεύεις πόντους για τις επόμενες προκλήσεις σου. Πέρα από τον αγωνιστικό χαρακτήρα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παράλληλες δράσεις για επισκέπτες και συνοδούς, όπως ποδηλατικές διαδρομές, pasta party και δραστηριότητες για παιδιά, ενώ θα πραγματοποιηθούν και συζητήσεις με προσωπικότητες του χώρου του υπερμαραθωνίου και του αθλητισμού, όπως η Ασημίνα Ινγκλέζου και ο Γιώργος Δημουλάς. Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι ανοιχτές έως τις 31 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδρομές, τις εγγραφές και τις παράλληλες εκδηλώσεις: https://www.vamvakourevival.org/vmr-2026/