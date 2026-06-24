«Καθαρή Μεσσηνία»: Καθαρισμοί σε Γιάλοβα, Διβάρι και Βοϊδοκοιλιά

Συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του το πρόγραμμα «Καθαρή Μεσσηνία», μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και της Costa Navarino, με στόχο την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσσηνίας, καθώς και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης κατοίκων, επισκεπτών και τοπικών φορέων.

Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Ιουνίου με τον υποθαλάσσιο καθαρισμό και αποσυμφόρηση της θαλάσσιας περιοχής γύρω από τη νήσο Σαπιέντζα, από το βυθισμένο ιχθυοτροφείο. Η δράση υλοποιήθηκε από την Aegean Rebreath, σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου- Νέστορος, ενώ παράλληλα έγινε εκτενής χαρτογράφηση και εντοπισμός επιβαρυμένων ζωνών.

Στις 10-12 Ιουλίου θα γίνει καθαρισμός στην περιοχή της λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας, καθώς και στις παραλίες Διβάρι και Βοϊδοκοιλιά, σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου - Νέστορος, περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς και το «Πανελλαδικό εθελοντικό κίνημα Save Your Hood». Οι συμμετέχοντες στις

δράσεις καθαρισμού, προτείνεται να έχουν μαζί τους γάντια αντοχής, νερό και να είναι ντυμένοι κατάλληλα (κλειστά παπούτσια, καπέλα, αντηλιακό).

Το πρόγραμμα «Καθαρή Μεσσηνία» στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράκτιας και της υποθαλάσσιας ρύπανσης, μέσα από δράσεις καθαρισμού και συλλογής απορριμμάτων, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάγκη προστασίας των ακτών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται βάσει διεθνών πρωτοκόλλων, ενώ τα δεδομένα που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται για την καταγραφή και παρακολούθηση της συνολικής προσπάθειας προστασίας της περιοχής.

Στις προηγούμενες δράσεις του προγράμματος «Καθαρή Μεσσηνία», συμμετείχαν πάνω από 360 εθελοντές και εθελόντριες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό και δεκάδες συνεργαζόμενους φορείς, ενώ από την έναρξή του το 2022, το πρόγραμμα έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα καθώς έχουν συλλεχθεί περισσότερα από 35.000 λίτρα απορριμμάτων, πάνω από 8 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών και πάνω από 5 τόνοι αλιευτικών εργαλείων και εγκαταλελειμμένων διχτυών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις ώρες και τα σημεία συνάντησης των δράσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 6995398634 (Βασίλης Σφακιανόπουλος).