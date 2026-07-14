Στη Μεσσηνία το πρώτο Αστροπάρκο στην Ελλάδα

Μια πρωτοποριακή πρόταση εθνικής εμβέλειας για τη θεσμοθέτηση και δημιουργία του πρώτου επίσημου «Αστροχωριού» (Astrovillage) στην Ελλάδα κατατέθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο Δήμο Πύλου - Νέστορος από το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας, τον Αστρονομικό Όμιλο Καλαμάτας και το Κέντρο Μελέτης Λαογραφίας Καλλιθέας Μεσσηνίας.

Η πρόταση αποσκοπεί στην ανάδειξη των Κάτω Αμπελοκήπων ως πρότυπου προορισμού αστροτουρισμού και προστασίας του σκοτεινού ουρανού, αξιοποιώντας ένα από τα σημαντικότερα φυσικά πλεονεκτήματα της περιοχής: την εξαιρετική ποιότητα του νυχτερινού ουρανού.

Το εγχείρημα βασίζεται σε επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως το Val d’ Ega στην Ιταλία, το Alpine Astrovillage στην Ελβετία, το Barèges στη Γαλλία, καθώς και στις διεθνώς αναγνωρισμένες περιοχές σκοτεινού ουρανού Alqueva στην Πορτογαλία και Galloway Forest Park στη Σκωτία, όπου η προστασία του νυχτερινού ουρανού αποτελεί μοχλό βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Διετής εμπειρία και επιστημονική τεκμηρίωση

Η πρόταση αποτελεί φυσική συνέχεια της λειτουργίας του Πάρκου Αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας, το οποίο τα δύο τελευταία χρόνια αναπτύσσει στους Κάτω Αμπελοκήπους δράσεις αστροπαρατήρησης, εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προσελκύοντας ήδη σημαντικό αριθμό επισκεπτών.

Σύμφωνα με τη διεθνή χαρτογράφηση φωτορύπανσης (Light Pollution Map), η περιοχή διαθέτει εξαιρετική ποιότητα νυχτερινού ουρανού, με δείκτη Sky Quality Meter (SQM) 21,79, γεγονός που την κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων περιοχών της Ελλάδας για οργανωμένες δραστηριότητες αστροτουρισμού.

Παράλληλα, οι επιτόπιες μετρήσεις του προέδρου του Αστρονομικού Ομίλου Καλαμάτας, Άρη Μυλωνά, επιβεβαιώνουν ότι η περιοχή παρουσιάζει διαχρονικά εξαιρετική σταθερότητα ως προς τη σκοτεινότητα του ουρανού, καταγράφοντας μία από τις μικρότερες μεταβολές σε σύγκριση με άλλους κορυφαίους προορισμούς αστροπαρατήρησης της χώρας. Ειδικότερα, οι τιμές ποιότητας ουρανού ανά τοποθεσία αστροπαρατήρησης στην Ελλάδα διαμορφώνονται ως εξής (οι υψηλότερες τιμές SQM (mag/arcsec²) υποδεικνύουν σκοτεινότερο ουρανό):

1. Πάρνωνας - Καταφύγιο (Astro Field): 21,89 (2015) ➔ 21,80 (2025) | Μεταβολή: -0,09

2. Πάρκο Αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας: 21,81 (2015) ➔ 21,79 (2025) | Μεταβολή: -0,02

3. International Dark Sky Park (Κεφαλονιά): 21,84 (2015) ➔ 21,77 (2025) | Μεταβολή: -0,07

4. Αστεροσκοπείο Χελμού-Αρίσταρχος: 21,85 (2015) ➔ 21,75 (2025) | Μεταβολή: -0,10

5. Αστεροσκοπείο Σκίνακα (Κρήτη): 21,78 (2015) ➔ 21,72 (2025) | Μεταβολή: -0,06

6. Αστεροσκοπείο Στεφανίου (Κορινθία): 21,30 (2015) ➔ 21,22 (2025) | Μεταβολή: -0,08

Γεωγραφικό πλεονέκτημα

Το Πάρκο Αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας βρίσκεται σε υψόμετρο 385 μέτρων, προσφέροντας ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με ήπιο χειμερινό κλίμα και περιορισμένη νέφωση σε σχέση με υψηλότερους ορεινούς όγκους. Ο συνδυασμός χαμηλής φωτορύπανσης, ευνοϊκού υψομέτρου και εύκολης πρόσβασης καθιστά την περιοχή έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς αστροπαρατήρησης στην Ελλάδα και τον κορυφαίο στην Πελοπόννησο.

Στρατηγικό σχέδιο πέντε αξόνων

Το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη δημιουργία του Αστροχωριού περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες:

- Περιορισμός φωτορύπανσης και ασφάλεια: Αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με σύγχρονα φωτιστικά σώματα φιλικά προς τον σκοτεινό ουρανό, τα οποία κατευθύνουν το φως προς το έδαφος και ενισχύουν την ασφάλεια των κατοίκων.

- Διεθνής πιστοποίηση και αναγνώριση: Διεκδίκηση διεθνών πιστοποιήσεων και ένταξη σε δίκτυα προστασίας σκοτεινού ουρανού (όπως το DarkSky International και το Starlight Foundation / UNESCO).

- Ανάπτυξη αστροτουριστικού πόλου: Θεσμοθέτηση ετήσιου Φεστιβάλ Αστρονομίας σε συνεργασία με επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς με στόχο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας.

- Αναβάθμιση υποδομών και σήμανση: Ενίσχυση του Πάρκου Αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας, δημιουργία επιλεγμένων σημείων παρατήρησης (viewpoints) και ανάπτυξη ενημερωτικής

σήμανσης στην ευρύτερη περιοχή.

- Προστασία φυσικού περιβάλλοντος: Δράσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού νυχτερινού τοπίου, με παράλληλα οφέλη για τη βιοποικιλότητα, την ενεργειακή εξοικονόμηση και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ολιστική διασύνδεση φυσικών και πολιτιστικών πόρων

Το Αστροχωριό δεν θα αποτελεί μια μεμονωμένη υποδομή, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής, δημιουργώντας έναν ενιαίο θεματικό προορισμό. Στο πλαίσιο αυτό, διασυνδέεται με επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος, όπως τα μονοπάτια του Μηναγιώτικου και των Παλιών Νερόμυλων, το Πάρκο Ελληνικής Επανάστασης, το Φράγκικο Οχυρό Molines, καθώς και το Διατηρητέο Σχολείο Κάτω Αμπελοκήπων–Αρχηγείο Εθνικής Αντίστασης Νότιας Μεσσηνίας, το οποίο προτείνεται να λειτουργήσει ως Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Φυσικών Πόρων μετά την αποκατάστασή του.

Παράλληλα, το νέο Μουσείο Λαογραφίας Καλλιθέας, που βρίσκεται στον διπλανό ομώνυμο οικισμό, προτείνεται να εξελιχθεί σε Κέντρο Ερμηνείας του Νυχτερινού Ουρανού, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση της ελληνικής λαϊκής παράδοσης με την αστρονομία και φιλοξενώντας εκπαιδευτικά εργαστήρια και δράσεις αστροφωτογραφίας.

«Σβήνουμε τα φώτα να μας δει όλος ο κόσμος»

Με κεντρικό σύνθημα «Σβήνουμε τα φώτα, για να μας δει όλος ο κόσμος», η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να καταστήσει τη Νότια Μεσσηνία διεθνές πρότυπο αστροτουρισμού και προστασίας του σκοτεινού ουρανού, αξιοποιώντας το φυσικό νυχτερινό περιβάλλον ως στρατηγικό πόρο βιώσιμης ανάπτυξης.

Η δημιουργία του πρώτου Αστροχωριού στην Ελλάδα επιδιώκει να συνδέσει το φυσικό περιβάλλον, την επιστήμη, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό σε ένα ενιαίο αναπτυξιακό πρότυπο, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, καλλιεργώντας την περιβαλλοντική συνείδηση και τοποθετώντας τη Μεσσηνία στον διεθνή χάρτη του αστροτουρισμού.