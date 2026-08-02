Θερινά εργαστήρια στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που συνδυάζει αφήγηση ιστοριών, παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, θεατρικό παιχνίδι, συνεντεύξεις, καλλιτεχνική δημιουργία, μουσική και χορό. Τα εργαστήρια έχουν ως στόχο να εμπνεύσουν τα παιδιά, αναδεικνύοντας τρόπους ώστε, ως «μικροί φύλακες», να γίνουν μέρος της λύσης απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Μέσα από το παιχνίδι, τη φαντασία και τη δημιουργική έκφραση, τα παιδιά θα αποκτήσουν γνώσεις για το περιβάλλον και πώς μπορούν να το προστατεύουν. Αναλυτικά οι ημερομηνίες διεξαγωγής του κύκλου: 3, 5, 6 και 7 Αυγούστου 2026 (ώρες 10:30-13:00). Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Τα παιδιά θα προσέλθουν στο Μουσείο και θα αποχωρήσουν συνοδευόμενα από γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη συμμετοχής του παιδιού στα εργαστήρια. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 27950 31630 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ.-6 μ.μ.).