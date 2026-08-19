Ο Skitsofrenis παρουσιάζει το έργο του στην Αυστραλία

Στην Αυστραλία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Skitsofrenis, όπου συνεχίζει την καλλιτεχνική του πορεία, δημιουργώντας νέα έργα και αφήνοντας το ξεχωριστό του αποτύπωμα και εκτός ελληνικών συνόρων.

Ο Καλαματιανός καλλιτέχνης άφησε ήδη το δικό του αποτύπωμα στην καρδιά της Αδελαΐδας, με μια σειρά μεγάλων τοιχογραφιών που ήδη έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον κατοίκων, περαστικών και τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Το έργο του φιλοξενείται στο κτίριο του εκπαιδευτικού οργανισμού EQUALS, στην οδό 95 Currie Street, έναν από τους κεντρικούς δρόμους της Αδελαΐδας, και αποτελεί την πρώτη μεγάλη παρουσία του Skitsofreni στην Αυστραλία.

Κεντρική θέση έχει η τοιχογραφία με τίτλο «Humanity’s Pathway» – «Education as a Pathway to Human Potential», στην οποία δεσπόζει μια γυναικεία μορφή, ενώ ξεχωρίζει και το έργο «The hands that made us were always praying», με δύο χέρια σε στάση προσευχής.

Μια ακόμα έχει τον τίλο «In the Light of Each Other: Voices of EQUALS».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό FIVEaa της Αδελαΐδας, ο Κώστας Λούζης εξήγησε τη φιλοσοφία που βρίσκεται πίσω από τις νέες δημιουργίες του.

Όπως ανέφερε, στόχος του ήταν να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να συνεργάζονται, να συνυπάρχουν και, μέσα από τη γνώση και την εκπαίδευση, να εξελίσσονται και να ανυψώνονται.

Η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα και με τον χώρο στον οποίο δημιουργήθηκαν οι τοιχογραφίες, καθώς το EQUALS είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης.

Πίσω από το ταξίδι του στην Αυστραλία, ωστόσο, βρίσκεται μια σχεδόν... κινηματογραφική ιστορία.

Η γνωριμία του με την ιδρύτρια του EQUALS, Katina Jones, έγινε εντελώς τυχαία στην Καλαμάτα, όταν εκείνη βρέθηκε στην περιοχή μαζί με τον σύζυγό της για διακοπές τον περασμένο Μάιο. Η Katina Jones, η οποία έχει καταγωγή από τη Μεσσηνία, παρατηρούσε έργα του Skitsofreni στους δρόμους της πόλης και η τυχαία συνάντησή τους εξελίχθηκε σε μια συζήτηση γύρω από την τέχνη, την εκπαίδευση και τις κοινές αξίες τους, με αποτέλεσμα να προκύψει η παραπάνω συμφωνία.

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΙΞΗ

Η παρουσία του Skitsofreni δεν πέρασε απαρατήρητη από τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

Το GlamAdelaide Magazine αφιέρωσε εκτενές δημοσίευμα στο έργο του, παρουσιάζοντας τη συνεργασία με το EQUALS ως μια ξεχωριστή καλλιτεχνική άφιξη για την πόλη και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη μεγάλη δημιουργία του Έλληνα καλλιτέχνη στην Αυστραλία.

Το περιοδικό αναφέρεται στις μεγάλες τοιχογραφίες που δημιούργησε τις τελευταίες εβδομάδες, με θεματικούς άξονες την ανθρωπότητα, την ταυτότητα, τη διαφορετικότητα και τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων.

Παράλληλα, καταγράφει και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο καλλιτέχνης θέλησε πρώτα να «γνωρίσει» την Αδελαΐδα πριν ολοκληρώσει τη σύλληψη των έργων του.

Όπως εξήγησε, πέρασε τις πρώτες ημέρες περπατώντας στους δρόμους της πόλης, συνομιλώντας με μαθητές, εκπαιδευτικούς και ανθρώπους του EQUALS, επιχειρώντας να κατανοήσει καλύτερα την καθημερινότητα και την κοινότητα που θα φιλοξενούσε το έργο του.

Η εμπειρία αυτή τον οδήγησε μάλιστα στην απόφαση να εντάξει στις δημιουργίες του και πρόσωπα μαθητών του EQUALS, προσδίδοντας στις τοιχογραφίες έναν ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα.

Ο ίδιος μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη και για την ανταπόκριση του κόσμου. Καθημερινά, όπως σημείωσε, δεκάδες περαστικοί σταματούσαν για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, να του μιλήσουν και να του εκφράσουν την υποστήριξη και τον θαυμασμό τους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Για τον Skitsofreni, το ταξίδι στην Αδελαΐδα δεν περιορίστηκε στη δημιουργία των έργων του.

Ο Καλαματιανός καλλιτέχνης, που τα τελευταία χρόνια έχει εντάξει έντονα το τρέξιμο και την ποδηλασία στην καθημερινότητά του, αποκάλυψε ότι η πόλη της Αυστραλίας βρισκόταν στο μυαλό του ήδη από το 2016. Έχοντας συμμετάσχει σε πολλούς ημιμαραθωνίους, χαρακτήρισε μάλιστα τη διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Torrens ως ένα από τα ομορφότερα μέρη στα οποία έχει τρέξει μέχρι σήμερα.

Η εντύπωση που του άφησε συνολικά η Αδελαΐδα ήταν εξίσου έντονη. Μιλώντας για την αρχιτεκτονική, τη λειτουργικότητα και την καθημερινότητα της πόλης, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, δηλώνοντας ότι θα ήθελε είτε να παραμείνει περισσότερο είτε να επιστρέψει στο μέλλον. «Είναι ένα δώρο στην πόλη, αλλά και η εμπειρία στην πόλη υπήρξε δώρο για εμένα», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές αναφορές του.

ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ “ΓΕΦΥΡΑ” ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ

Η παρουσία του Skitsofreni στην Αυστραλία αποκτά επιπλέον συμβολισμό λόγω των ιδιαίτερων δεσμών που έχουν αναπτυχθεί εδώ και χρόνια μεταξύ της Καλαμάτας και του West Torrens, προαστίου της Αδελαΐδας.

Οι δημιουργίες του επαναφέρουν στο προσκήνιο τη σχέση που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο περιοχών, ενώ στο West Torrens υπάρχει έντονο ελληνικό και ιδιαίτερα μεσσηνιακό στοιχείο.

Υπενθυμίζεται ότι το 2019 ο δήμαρχος του West Torrens, Michael Coxon, είχε συναντηθεί στην Καλαμάτα με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν τότε την πρόθεση να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τους δεσμούς των δύο πόλεων.

Το West Torrens και η Καλαμάτα έχουν παρόμοιο πληθυσμιακό μέγεθος, ενώ περίπου το 20% των κατοίκων του αυστραλιανού δήμου είναι ελληνικής καταγωγής και στην περιοχή ζει σημαντικός αριθμός Μεσσήνιων.

Κατά τη συνάντηση του 2019 είχε υπογραμμιστεί η ανάγκη να δημιουργηθούν νέες γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών, με τον Michael Coxon να ζητά τότε από τον δήμαρχο Καλαμάτας να στείλει, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, έναν χαιρετισμό στους κατοίκους του West Torrens που κατάγονται από τη Μεσσηνία.

Μερικά χρόνια αργότερα, αυτή η «γέφυρα» αποκτά και έντονο καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

Ο Skitsofrenis ταξίδεψε από την Καλαμάτα μέχρι την Αδελαΐδα, προσφέροντας τον χρόνο και την τέχνη του στην πόλη και δημιουργώντας έργα που πρόκειται να παραμείνουν μόνιμα στο αστικό της τοπίο.

Και αν κρίνει κανείς από την υποδοχή των κατοίκων και τα αφιερώματα των τοπικών μέσων, η Αυστραλία φαίνεται πως γνώρισε έναν ακόμη σύγχρονο Έλληνα δημιουργό που έχει πολλά να πει – όχι μόνο με χρώματα και μορφές πάνω στους τοίχους, αλλά μέσα από τα μηνύματα που επιλέγει να αφήνει πίσω του.

ΣΤΟΝ “ΠΑΓΟ” ΤΟ STREET ART CITIES

Υπενθυμίζεται ότι μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, δύο δημιουργίες του Κώστα Λούζη, από τη Γλυφάδα Μεσσηνίας, είχαν συμπεριληφθεί στη διεθνή λίστα «Street Art Cities – Best of January 2026», ανάμεσα στις κορυφαίες νέες τοιχογραφίες παγκοσμίως. Η συγκεκριμένη διάκριση είχε προκαλέσει ιδιαίτερη ικανοποίηση στη Μεσσηνία και μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, πριν η πλατφόρμα Street Art Cities προχωρήσει, λίγες ώρες αργότερα, στην αιφνιδιαστική απόσυρση του διαγωνισμού, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα και αντιδράσεις στην κοινότητα της street art, μιας και οι δημιουργίες του είχαν πολλές πιθανότητες να διακριθούν και να διεκδικήσουν νέες πρωτιές, όπως έγινε το 2025. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν προκύπτει επίσημη ανακοίνωση που να κάνει λόγο για οριστική κατάργηση του θεσμού.