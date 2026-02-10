Διπλή διεθνής διάκριση για τον Skitsofreni - Η Μεσσηνία ξανά στον παγκόσμιο χάρτη της street art

Δύο δημιουργίες του Μεσσήνιου καλλιτέχνη Κώστα Λούζη - Skitsofrenis, από τη Γλυφάδα Μεσσηνίας, συμπεριλήφθηκαν στη λίστα “Street Art Cities – Best of January 2026”, ανάμεσα στις κορυφαίες νέες τοιχογραφίες παγκοσμίως.

Η επιλογή αυτή αποτελεί ακόμη μία σημαντική διεθνή αναγνώριση για την περιοχή, η οποία καταγράφει πλέον σταθερή παρουσία στον παγκόσμιο χάρτη της urban art.

Η διάκριση έρχεται σε συνέχεια της ιστορικής επιτυχίας της Καλαμάτας, μέσα από την τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας, έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου, στα παγκόσμια Best Of Awards της ίδιας πλατφόρμας.

Με τη νέα αυτή συμμετοχή, η Μεσσηνία εκπροσωπείται και φέτος από έναν καλλιτέχνη που έχει συνδέσει το όνομά του άρρηκτα με την ανάπτυξη της street art στην περιοχή.

Ο Skitsofrenis, ο οποίος πρωτοσύστησε στο κοινό της Καλαμάτας και άλλων περιοχών του νομού τη σύγχρονη αστική τέχνη μέσα από μεγάλες τοιχογραφίες, διεκδικεί την πρωτιά με μία από τις δύο δημιουργίες του που κοσμούν τη Γλυφάδα Μεσσηνίας — το χωριό που έχει πλέον χαρακτηριστεί «χωριό των γκράφιτι» λόγω της πληθώρας έργων του καλλιτέχνη.

Πρόκειται για τα έργα «Με της χαράς τα βήματα» (With Steps of Joy) και «Το νοιάξιμο των προγόνων» (Ancestors Care), τα οποία πραγματεύονται διαφορετικούς συμβολισμούς: το πρώτο παραπέμπει στην ελπίδα, την αισιοδοξία και τη συνέχεια της ζωής, και το δεύτερο στη μνήμη, την παράδοση και τη διαχρονική σχέση των ανθρώπων με τις ρίζες τους.

Η ένταξή τους στη μηνιαία λίστα αναδεικνύει τη Μεσσηνία ως έναν ανερχόμενο πολιτιστικό προορισμό, όπου η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία συναντά την τοπική ταυτότητα και μετατρέπει μικρές κοινότητες σε ανοιχτές υπαίθριες γκαλερί.

