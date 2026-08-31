ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΟΥ: Πρόεδρος ο Βασίλης Κανάκης

Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν συνολικά 98 μέλη του Ομίλου, τα οποία προσήλθαν στις κάλπες για την εκλογή της νέας διοίκησης.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την Πέμπτη 26 Αυγούστου και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Βασίλης Κανάκης, Αντιπρόεδρος ο Θεόδωρος Μαραβέλιας, Γραμματέας η Μαρία Μιχαήλ, Ταμίας ο Παντελής Νικολαράκης, ενώ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Σταυρούλα Μαυρομιχάλη. Η νέα διοίκηση αναλαμβάνει πλέον τα καθήκοντά της, συνεχίζοντας τη δράση του Ομίλου στους τομείς του εξωραϊσμού, του πολιτισμού και της επιμόρφωσης.