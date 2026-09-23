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Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026 14:36

«Μονοπάτι Ζωής – Life Pathway»: Συμμετοχή του Ορειβατικού Καλαμάτας σε πεζοπορική δράση

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«Μονοπάτι Ζωής – Life Pathway»: Συμμετοχή του Ορειβατικού Καλαμάτας σε πεζοπορική δράση

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Στην πεζοπορική δράση «Μονοπάτι Ζωής – Life Pathway» συμμετέχει και φέτος ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, με την πεζοπορία να πραγματοποιείται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

Η δράση έχει κοινωνικό και συμβολικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας την αγάπη για το βουνό και τη φύση με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το μεσοθηλίωμα και τις νεοπλασματικές ασθένειες. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7 το πρωί από τα γραφεία του Συλλόγου. Η διαδρομή έχει μήκος 7,7 χιλιομέτρων, διάρκεια περίπου τέσσερις ώρες και βαθμό δυσκολίας 1, δηλαδή είναι εύκολη και κατάλληλη για αρχάριους και παιδιά. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην Κατερίνα Μάλιου, τηλ. 6973934120.

Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα
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