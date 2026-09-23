«Μονοπάτι Ζωής – Life Pathway»: Συμμετοχή του Ορειβατικού Καλαμάτας σε πεζοπορική δράση

Η δράση έχει κοινωνικό και συμβολικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας την αγάπη για το βουνό και τη φύση με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το μεσοθηλίωμα και τις νεοπλασματικές ασθένειες. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7 το πρωί από τα γραφεία του Συλλόγου. Η διαδρομή έχει μήκος 7,7 χιλιομέτρων, διάρκεια περίπου τέσσερις ώρες και βαθμό δυσκολίας 1, δηλαδή είναι εύκολη και κατάλληλη για αρχάριους και παιδιά. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην Κατερίνα Μάλιου, τηλ. 6973934120.