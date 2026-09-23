Συζήτηση για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Καλαμάτας

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην αίθουσα «Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη», στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, με την προσέλευση να ξεκινά στις 5.30 μ.μ. και τη συζήτηση των θεμάτων στις 6 μ.μ.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου για το 2026, καθώς και αναφορά στον απολογισμό των δράσεων του 2025.

Παράλληλα, τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερωθούν για τις γαστρονομικές εκδηλώσεις που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και στο Παρίσι την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, καθώς και για τη συμμετοχή του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις και B2B workshops έως το τέλος του έτους.

Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί ακόμη ο σχεδιασμός για τα ταξίδια εξοικείωσης που προγραμματίζονται το επόμενο διάστημα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη νέα τουριστική ιστοσελίδα της Καλαμάτας, η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.

Μετά τις 6 μ.μ. θα ακολουθήσει συζήτηση επί του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής και των επιμέρους θεμάτων που θα θέσουν τα μέλη της Επιτροπής.