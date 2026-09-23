Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δράση κοινωνικής ένταξης προϋπολογισμού 3,5 εκ. ευρώ

Η δράση ενεργοποιείται με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, μέσω του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021–2027, και προβλέπει τη χορήγηση προπληρωμένων καρτών – vouchers στους ωφελούμενους.Μέσω των vouchers θα καλύπτεται η συμμετοχή σε αθλητικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Ενδεικτικά, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για συνδρομές σε γυμναστήρια και αθλητικούς συλλόγους, συμμετοχή σε ωδεία, μαθήματα χορού, ζωγραφικής και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, καθώς και για πρόσβαση σε θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και οργανωμένες ψυχαγωγικές δράσεις.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η δράση έχει σχεδιαστεί ώστε να ωφεληθούν συνολικά 1.200 άτομα σε ολόκληρη την Περιφέρεια και θα έχει διάρκεια 36 μηνών. Στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των ωφελουμένων στην κοινωνική ζωή και ο περιορισμός της κοινωνικής απομόνωσης.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, αναφερόμενος στη νέα δράση, σημειώνει ότι επιδιώκεται η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην καθημερινότητά τους και η ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη δημιουργία και την ψυχαγωγία.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021–2027 και της προτεραιότητας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την κοινωνική ένταξη, την αντιμετώπιση της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.