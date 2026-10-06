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Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2026 20:37

Στο φαράγγι του Ριντόμου εξόρμησαν “Τα Γεράκια”

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Στο φαράγγι του Ριντόμου εξόρμησαν “Τα Γεράκια”

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Με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου η εξόρμηση της πεζοπορικής βιωματικής ομάδας «Τα Γεράκια» στο φαράγγι του Ριντόμου, με αφετηρία τον οικισμό Βόρειο της Δυτικής Μάνης.

Περιηγητές όλων των ηλικιών, επισκέπτες από άλλες περιοχές και τουρίστες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμμετείχαν στη γνωριμία με την περιοχή.
Η δράση περιλάμβανε πεζοπορική διαδρομή, μεγάλο μέρος της οποίας έγινε υπό τη σκιά της πυκνής βλάστησης, και κατέληξε στην καρδιά του φαραγγιού, όπου οι συμμετέχοντες απόλαυσαν τη φύση και την ομορφιά της περιοχής.
Η ανταπόκριση στη δράση, σύμφωνα με τα «Γεράκια», επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την περιήγηση και τη γνωριμία με λιγότερο γνωστές γωνιές της Μεσσηνίας και της Μάνης.

 

Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα
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