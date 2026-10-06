Στο φαράγγι του Ριντόμου εξόρμησαν “Τα Γεράκια”

Περιηγητές όλων των ηλικιών, επισκέπτες από άλλες περιοχές και τουρίστες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμμετείχαν στη γνωριμία με την περιοχή.

Η δράση περιλάμβανε πεζοπορική διαδρομή, μεγάλο μέρος της οποίας έγινε υπό τη σκιά της πυκνής βλάστησης, και κατέληξε στην καρδιά του φαραγγιού, όπου οι συμμετέχοντες απόλαυσαν τη φύση και την ομορφιά της περιοχής.

Η ανταπόκριση στη δράση, σύμφωνα με τα «Γεράκια», επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την περιήγηση και τη γνωριμία με λιγότερο γνωστές γωνιές της Μεσσηνίας και της Μάνης.