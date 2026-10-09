Δράση για την ψυχική υγεία στους Γαργαλιάνους

Με στόχο την προστασία και την προαγωγή της καλής ψυχικής υγείας το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τριφυλίας πραγματοποίησε ενημερωτική δράση στο Πάρκο της Μπρίσκειου Βιβλιοθήκης αργαλιάνων, το πρωί της Τετάρτης.

Μια δράση στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας που είναι στις 10 Οκτωβρίου και φέτος έχει τίτλο «Ακούγοντας την βιωμένη εμπειρία: Αληθινές φωνές, πραγματική αλλαγή».

Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας ενημέρωσε το κοινό για το πότε χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια, όπως όταν υπάρχει έντονο και συνεχές άγχος καθημερινά, έντονο και συνεχές αίσθημα θλίψης, όταν υπάρχουν απότομες αλλαγές στην διατροφή, στον ύπνο ή στην διάθεση, όταν υπάρχει έντονη δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις, όταν υπάρχει απώλεια ενδιαφέροντος και κινήτρου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αλλά και για τη καθημερινή αυτοφροντίδα, όπως να φροντίζουμε το σώμα μας, να ακολουθούμε ισορροπημένη διατροφή, να ξεκουραζόμαστε, να παρακολουθούμε την υγεία μας και να μην αμελούμε τον προληπτικό έλεγχο, να παραμένουμε κοινωνικά ενεργοί και να φροντίζουμε να είμαστε συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους γύρω μας, να παραμένουμε δραστήριοι, πάντα ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε ατόμου, να μιλάμε για όσα αισθανόμαστε. Ακόμη και όταν βιώνουμε έντονα δυσάρεστα συναισθήματα, όπως άγχος ή θλίψη, είναι σημαντικό να τα μοιραζόμαστε, να κρατάμε το μυαλό και τη δημιουργικότητά μας ενεργά. Διαβάζουμε, μαθαίνουμε, συζητάμε, δημιουργούμε και ασχολούμαστε με δραστηριότητες που μας ευχαριστούν, να αναζητούμε την κατάλληλη επαγγελματική βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε, να συμμετέχουμε σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Σημειώνοντας πως η ανθρώπινη επαφή, η συμμετοχή και η συζήτηση σε μια ομάδα είναι πολύ σημαντικές.

Να σημειώσουμε ότι στο δράση το “παρών” έδωσαν και οι αντιδήμαρχοι Τριφυλίας Νίκος Φρούσος και Μαρία Παναγοπούλου.

Κ.Μπ.