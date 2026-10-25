"Αγαπάμε Δεσύλλα": Από τον εθελοντισμό στη δυναμική εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ομάδας, το τελευταίο διάστημα χαρακτηρίζεται από σημαντικές πρωτοβουλίες, που συνδυάζουν την καθημερινή φροντίδα του χωριού με την ανάδειξη ζητημάτων ευρύτερου αναπτυξιακού ενδιαφέροντος.

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 4ου Εθελοντικού Φεστιβάλ Πολιτισμού «192,4», ιδιαίτερη σημασία είχε η διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στον Δεσύλλα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο και την επέκταση της μελέτης σκοπιμότητας από το Διαβολίτσι έως τη Μεγαλόπολη.

Σύμφωνα με την ομάδα, η επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας την προσβασιμότητα, την πολιτιστική κληρονομιά και τις προοπτικές αναζωογόνησης των ορεινών και αγροτικών περιοχών.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η ομάδα αναφέρεται σε σημαντικές συναντήσεις με τον Δημήτρη Κυριαζή, Ειδικό Γραμματέα Ορεινών Περιοχών, και τον Γιώργο Κώτσηρα, Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Οι επαφές αυτές, όπως υπογραμμίζεται, εντάσσονται στη διαρκή προσπάθεια ανάδειξης των ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία και δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς.

Η ομάδα επιδιώκει πλέον, πέρα από τις καθιερωμένες εθελοντικές της παρεμβάσεις, να λειτουργεί ως ενεργός συνομιλητής της πολιτείας, μεταφέροντας τις ανάγκες και τις προτάσεις των κατοίκων για τις υποδομές, την περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Η δραστηριότητα της ομάδας συμπληρώνει πέντε χρόνια συλλογικής προσπάθειας, με δεκάδες εθελοντικές παρεμβάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις ανάδειξης της ιστορίας του Δεσύλλα.

Σημαντικό σταθμό στην πορεία της αποτελεί η βράβευσή της με το Silver Award στα Costa Carras European Citizens Awards 2026, από την Europa Nostra και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Η διάκριση αυτή αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναγνώριση της συστηματικής εθελοντικής προσφοράς και ενισχύει την εξωστρέφεια της ομάδας, δίνοντάς της τη δυνατότητα να αναπτύσσει νέες συνεργασίες και πρωτοβουλίες.

Παράλληλα με τη θεσμική της δραστηριότητα, η ομάδα διατηρεί στο επίκεντρο τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η τοποθέτηση νέων παγκακιών στην Καλυβόγουρνα και στο Μπαλντέικο Πηγάδι, κοντά στο Κοινοτικό Κατάστημα. Μια απλή αλλά ουσιαστική παρέμβαση, που συνέβαλε στην αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και αποτέλεσε αφορμή συνάντησης και επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων.

Για τα μέλη της ομάδας, άλλωστε, ο εθελοντισμός δεν περιορίζεται στην προσφορά προσωπικής εργασίας, αλλά συνδέεται άμεσα με την ενεργό συμμετοχή, τη συνεργασία και τη διεκδίκηση καλύτερων προοπτικών για τον τόπο.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η ομάδα #αγαπάμεδεσύλλα διαμηνύει ότι θα συνεχίσει με συνέπεια τις πρωτοβουλίες της, τόσο σε επίπεδο εθελοντικής προσφοράς όσο και σε επίπεδο διεκδίκησης και συνεργασίας με την πολιτεία.

Το μήνυμα που επιδιώκει να αναδείξει είναι σαφές: ακόμη και ένα μικρό χωριό μπορεί να αποκτήσει ισχυρή φωνή και ουσιαστική παρουσία στις εξελίξεις, όταν οι άνθρωποί του λειτουργούν συλλογικά, με όραμα και αποφασιστικότητα.

«Η δύναμη ενός τόπου δεν μετριέται από το μέγεθός του, αλλά από τους ανθρώπους του», τονίζει χαρακτηριστικά η ομάδα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συνεχίσει να προσφέρει, να δημιουργεί και να διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον για τον Δεσύλλα και την ευρύτερη περιοχή.