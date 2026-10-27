“Ο Καραγκιόζης στο μέτωπο του 1940” στο “Tsikibom Studio”

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο και επετειακό έργο θεάτρου σκιών από τον Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο και την Γεωργία Δημητρακοπούλου.

Περίληψη: Ο λαϊκός ήρωας Καραγκιόζης, αυτή τη φορά αναλαμβάνει χρέη λοχία και δημιουργεί το δικό του στράτευμα με προορισμό τα βουνά της Αλβανίας! Η κήρυξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου είναι πλέον γεγονός! 28η Οκτωβρίου, και όλοι οι ήρωες του μπερντέ αναλαμβάνουν δράση. Ποιους θα συναντήσουν όταν θα δημιουργήσουν το δικό τους οχυρό στο βουνό; Θα έρθουν άραγε αντιμέτωποι με τους Ιταλούς και αν ναι, ποια η πρόθεσή τους; Μια παράσταση με έντονο ρυθμό, μπόλικο χιούμορ και αισιοδοξία που θα χαρούν μικροί και μεγάλοι και στην οποία ο Καραγκιόζης θα προσπαθήσει να τα ανατρέψει όλα! Θα καταφέρει να διαδώσει και εκεί το μήνυμα της ειρήνης; Η συνέχεια επί σκηνής!

Η γενική είσοδος είναι 7 ευρώ. Για κρατήσεις θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6987447476, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας more.com.