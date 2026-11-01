Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού: Δράση αλληλεγγύης στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς πραγματοποίησε το Σμήνος Πουλιών του Τοπικού Τμήματος Καλαμάτας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, στο πλαίσιο της ετήσιας φιλανθρωπικής του δράσης, με αποδέκτη την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Τα παιδιά παρέδωσαν γραφική ύλη, παραμύθια και παιχνίδια, με στόχο να συμβάλουν στη δημιουργική απασχόληση των μικρών ασθενών και να προσφέρουν στιγμές χαράς και αισιοδοξίας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τα ίδια τα πουλιά του Σμήνους, αναδεικνύοντας στην πράξη τις αξίες της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευαισθησίας και το ρητό τους «ΔΩΣΕ ΧΕΡΙ».

Καθοριστική στην υλοποίηση της δράσης υπήρξε η συμβολή του Φροντιστηρίου Μ.Ε «Επιτυχία ΑΓΓΕΛΗ» και του τμήματος Δ2 του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Πουλιών και ενίσχυσαν έμπρακτα την προσπάθειά τους.

Το Τοπικό Τμήμα Καλαμάτας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους δύο εκπαιδευτικούς φορείς για την πολύτιμη υποστήριξή τους καθώς και προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας,

που αποδέχθηκε την πρόταση των παιδιών και συνέβαλε στην πραγματοποίηση της δράσης.

“Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η πρωτοβουλία και η συνεργασία των παιδιών μπορούν να μετατραπούν σε ουσιαστική προσφορά προς την τοπική κοινωνία”, καταλήγει η ανακοίνωση του Τμήματος Καλαμάτας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.