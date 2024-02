Εξετάσεις για χαρισματικά παιδιά στην Καλαμάτα από το Κέντρο CTY Greece

Οι εγγραφές για όσους και όσες θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή θα γίνονται έως και τη Δευτέρα 19 του μήνα. Οι εξετάσεις διεξάγονται με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, προσφέροντας ευκαιρία για νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες για τους μαθητές/τριες της περιοχής.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας https://www.cty-greece.gr/el/exams, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα, τις ημερομηνίες εγγραφών και δείγματα των τεστ. Αναλυτικές οδηγίες για τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους εγγεγραμμένους.

Πιο αναλυτικά, οι εξετάσεις έχουν ως στόχο την επιλογή των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα του CTY Greece (διαδικτυακά, Σαββατοκύριακου και θερινά), έχουν σχεδιαστεί από το Center for Talented Youth του Πανεπιστημίου του Johns Hopkins (JHU CTY), είναι στα ελληνικά, δεν χρειάζονται προετοιμασία και απευθύνονται σε μαθητές/τριες από Β΄ Δημοτικού έως και Γ΄ Γυμνασίου.

Με την επιτυχία τους στις εξετάσεις τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν νέο συναρπαστικό κόσμο μάθησης, να γίνουν μέλη μίας δραστήριας κοινότητας και να διεκδικήσουν μία από τις πολλές υποτροφίες που προσφέρει το CTY Greece με την υποστήριξη των δωρητών του.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να παρακολουθήσουν ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα, που χαρακτηρίζονται από φαντασία και πρωτοτυπία και διαφοροποιούνται ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας τους.

Από τις Θετικές Επιστήμες: Κρυπτολογία, Θεωρία Παιγνίων, Βιοϊατρικές Επιστήμες, Εγκληματολογία, Η Μαγεία της Μαθηματικής Σκέψης, Εισαγωγή στη Ρομποτική και τα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Νανοτεχνολογία: Μικρόκοσμοι Εν Δράσει!, Video Game Design, Επιδημιολογία, Ιατρική Στατιστική, Βιοϊατρική Τεχνολογία.

Από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Ο Κόσμος των Οικονομικών και της Επιχειρηματικότητας, Ηνωμένα Έθνη και Γεωγραφία: Άλλαξε τον Κόσμο, Ποίηση, Πεζογραφία & Γλώσσα: Μια Συγγραφική Ματιά, Διεθνείς Σχέσεις. η Ψυχολογία των Ανθρωπίνων Σχέσεων.

Αρκετά μαθήματα - όπως το Food Power: The Science of Nutrition and Health, η Τέχνη και η Επιστήμη του Κινηματογράφου και η Ακαδημία Υπερηρώων - συνδυάζουν περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του CTY Greece (www.cty-greece.gr), τηλ.: 2310 332625, 2310 398253. Email: cty@anatolia.edu.gr