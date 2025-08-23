eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025 19:46

Αμεση παρέμβαση στο σιντριβάνι

Γράφτηκε από τον

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Αμεση ήταν η παρέμβαση συνεργείου του δήμου στην κεντρική πλατεία, ύστερα από το σχόλιο της “Ε” για τις... υπογραφές γκράφιτι στο βόρειο τμήμα της και συγκεκριμένα στο σιντριβάνι.

Μένει πλέον ορισμένοι να σεβαστούν το χώρο και να μην τον γεμίσουν πάλι με μουντζούρες, μιας και δεν φαίνεται για την ώρα να υπάρχει άλλος τρόπος ώστε να σταματήσει η δράση τους.                                   

Τ.Αν.

