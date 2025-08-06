Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Εγγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών στο τμήμα Φιλολογίας

Συνεχίζονται οι εγγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πρόκειται για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με ειδίκευση: «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία».

Το Τμήμα Φιλολογίας καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη 35 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, με τις σπουδές που διαρκούν 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα να οδηγούν στο αντίστοιχο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27210-45209/27210-65132, e-mail: mgs-phil@go.uop.gr.

Η φόρμα ηλεκτρονικής αιτήσεως βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://rb.gy/bry2hc