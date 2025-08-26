Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία του ΔΠΜΣ «Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά» στο e-mail: mantech@uop.gr.

Γραμματεία: κα. Βαλάντου Β., τηλ. Επικοινωνίας: 27210 65145.

Το καινοτόμο και διεπιστημονικό μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι το μόνο στην Ελλάδα που διασυνδέει τους τομείς του Μάνατζμεντ, των Τεχνολογιών και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, παρέχοντας στιβαρό θεωρητικό υπόβαθρο και πρακτικά εργαλεία αιχμής στους μελλοντικούς αλλά και στους εν ενεργεία επαγγελματίες.

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ανθρωπιστικών, θετικών επιστημών και ειδικοτήτων μηχανικών, σε επαγγελματίες του πολιτισμού, σε στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, σε εκπαιδευτικούς, και σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στη σύγχρονη διαχείριση του πολιτισμού και να καταστούν ανταγωνιστικοί στον κλάδο τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται), αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εάν υπάρχει), πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου, μια πρόσφατη φωτογραφία (ενσωματωμένη στο σχετικό πλαίσιο της αίτησης), τα ονόματα και email επικοινωνίας δυο φυσικών προσώπων που θα μπορούσαν να παρέχουν συστάσεις και αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ (https://www.asep.gr/guide/1E_2020/englishproof.html).