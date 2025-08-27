«Τα σχολεία αρχίζουν και οι τσάντες γεμίζουν» - Δράση σε Καλαμάτα, Μεσσήνη και Καρδαμύλη

Η εν λόγω δράση διοργανώνεται από την Κοιν.Σ.Επ. «Phaos», την ΑΜΚΕ “Κάθε βιβλίο ένα ταξίδι – Βιβλιοταξιδεύουμε”, το Δήμο Καλαμάτας, τους Δήμους Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης, την Κοιν.Σ.Επ. «Ρέκτης», τον Εθελοντικό Σύλλογο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας και το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης. Τα σχολικά είδη θα παραδοθούν στους μαθητές μέσω των σχολικών μονάδων και των δομών στήριξης των Δήμων, ενώ μέρος αυτών θα διατεθεί και σε παιδιά πυρόπληκτων περιοχών, διασφαλίζοντας ότι όλα τα παιδιά θα έχουν τα απαραίτητα για ένα δυναμικό ξεκίνημα στη νέα σχολική χρονιά. «Έως και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνουμε καινούρια ή σε καλή κατάσταση μεταχειρισμένα σχολικά είδη για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, προσφέροντάς τους τα απαραίτητα εφόδια για τη νέα σχολική χρονιά» τονίζεται από τους διοργανωτές. Η σχολική λίστα περιλαμβάνει: Τετράδια κλασικά και σπιράλ, Ντοσιέ, Φύλλα ντοσιέ, Ντοσιέ με ενσωματωμένες διαφάνειες, Διαφανείς θήκες, Κόλλες στικ και ρευστές, Χαρτί Α4, Μπλοκ ακουαρέλας, Μολύβια, Γόμες λευκές, Ξύστρες, Ξυλομπογιές, Μαρκαδόρους, Μαρκαδόρους για λευκό πίνακα, Λαδοπαστέλ, Ψαλίδια, Κασετίνες, Σχολικές τσάντες, Πηλό, Στυλό μπλε, μαύρο και κόκκινο, Τέμπερες, Κανσόν Α4, Χάρακες, Κηρομπογιές, Διαβήτες.

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Η συλλογή γίνεται στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (Αύγουστος: Καθημερινές 08:00–15:00, Σεπτέμβριος: Καθημερινές 08:00–20:00), στο House by Phaos καθημερινά 09:00–20:00 και στις επιχειρήσεις του πεζόδρομου της Σφακτηρίας. Στη Μεσσήνη, στην Κοιν.Σ.Επ. Ρέκτης (Παπαφλέσσα 2), καθημερινά 19:00– 21:00, στην Κοινότητα Μεσσήνης – Κ.Α.Π.Η Δήμου Μεσσήνης (Μουλαβασίλη 12-18), καθημερινά 09:00–14:00, και στο Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης, Πολυτεχνείου 22 (κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας: 6983512012). Τέλος, στην Καρδαμύλη θα είναι ανοιχτή η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Καρδαμύλης, καθημερινές 08:00–15:00.