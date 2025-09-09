Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Μεσσηνίας

ΜΕΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|
|
Π. ΚΑΙΣΑΡΗ 72
|
2721087060
|
|
ΑΘΗΝΩΝ 174
|
2721089578
|
|
ΘΡΑΚΗΣ 8
|
2721085850
|
|
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 15
|
2721088969
|
|
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 51
|
2721025071
|
|
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7
|
2721094390
|
|
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1
|
2721084923
|
|
ΚΑΝΑΡΗ 3
|
2721097417
|
|
ΛΕΪΚΑ
|
2721087712
|
|
ΗΡΩΩΝ 6
|
2721090117
|
|
ΛΕΪΚΑ
|
2721093335
|
|
ΟΜΗΡΟΥ 29
|
2721303240
|
|
ΥΔΡΑΣ & ΤΡ. ΝΑΥΑΡΧΩΝ
Π. ΚΑΙΣΑΡΗ 2
|
2721092691
2721025410
|
|
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 36
|
2721116941
|
|
ΟΔΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΒΕΡΓΑ
|
2721042042
|
|
ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ & ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 55
|
2721021433
|
|
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 43
|
2721020593
|
|
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 86
|
2721020968
|
|
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 16
|
2721026923
|
|
ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 177
|
2721084641
|
|
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 24
|
2721404147
|
|
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 47
|
2721093126
|
|
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 37
|
2721093621
|
|
ΣΤΑΔΙΟΥ 94 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
|
2721091472
|
|
ΦΑΡΩΝ 162
|
2721027592
|
|
ΚΟΡΩΝΗΣ 21 & ΜΑΙΖΩΝΟΣ
|
2721082765
|
|
ΛΕΩΝΙΔΟΥ 10
|
2721087943
|
|
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 16
|
2721096520
|
|
ΒΥΡΩΝΟΣ & ΤΡΟΥΠΑΚΗ 15
|
2721093770
|
|
ΦΑΡΩΝ 107
|
2721024416
|
|
ΝΙΚ. ΜΕΘΩΝΗΣ 46
|
2721029383
|
|
ΕΛΕΑΒΟΥΛΚΟΥ 6
|
2721020031
|
|
ΟΜΗΡΟΥ 6
|
2721084409
|
|
ΛΕΪΚΩΝ 23
|
2721023578
|
|
ΑΝΡΕΑ ΣΚΙΑ 14
|
2721022187
ΜΕΛΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|
|
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
|
2722092373
|
|
ΑΡΦΑΡΑ
|
2721053040
|
|
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
|
2763024144
|
|
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
|
2763023284
|
|
ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ
ΒΑΛΥΡΑ
|
6973412790
|
|
ΔΩΡΙΟ
|
2765031566
|
|
ΘΟΥΡΙΑ
|
2721033007
|
|
ΘΟΥΡΙΑ
|
6936618546
|
|
ΚΑΜΠΟΣ
|
2721071454
|
|
ΚΟΡΩΝΗ
|
2725022028
|
|
ΚΟΡΩΝΗ
|
2725029022
|
|
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
|
6974079966
|
|
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
|
2761024555
|
|
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
|
2761024752
|
|
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
|
2761024854
|
|
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
|
2761024422
|
|
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
|
2761025124
|
|
ΛΟΓΓΑ
|
2725032132
|
|
ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
|
2724023006
|
|
ΜΕΡΟΠΗ
|
2724042300
|
|
ΜΕΣΣΗΝΗ
|
2722024421
|
|
ΜΕΣΣΗΝΗ
|
2722023767
|
|
ΜΕΣΣΗΝΗ
|
6973412790
|
|
ΠΕΤΑΛΙΔΙ
|
2722300697
|
|
ΠΕΤΑΛΙΔΙ
|
2722031399
|
|
ΠΥΛΟΣ
|
2723023318
|
|
ΠΥΛΟΣ
|
2723023491
|
|
ΣΤΟΥΠΑ
|
2721078078
|
|
ΦΙΛΙΑΤΡΑ
|
2761033109
|
|
ΦΙΛΙΑΤΡΑ
|
2761034355
|
|
ΦΙΛΙΑΤΡΑ
|
2761032146
|
|
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
|
2723071059
|
|
ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ
|
6947815555
|
|
ΧΑΡΑΚΟΠΟΙΟ
|
2725041598
|
|
ΧΩΡΑ
|
2763032380