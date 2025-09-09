eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2025 09:38

Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Μεσσηνίας

Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Μεσσηνίας

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Εμπιστευτείτε τα νόμιμα ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ PALSO νομού Μεσσηνίας. Βρείτε ένα δίπλα σας!

   ΜΕΛΗ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

  • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΖΩΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Π. ΚΑΙΣΑΡΗ 72

2721087060
  • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΟΥΛΕΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 174

2721089578
  • ΒΕΡΓΙΝΑΔΗ  ΜΑΡΙΑ

ΘΡΑΚΗΣ 8

2721085850
  • ΓΑΛΑΚΟΥΤΗ ΜΠΕΚΥ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 15

2721088969
  • ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 51

2721025071
  • ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7

2721094390
  • ΓΚΕΚΑ  ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1

2721084923
  • ΓΚΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΝΑΡΗ 3

2721097417
  • ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΛΕΪΚΑ

2721087712
  • ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΗΡΩΩΝ 6

2721090117
  • ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΛΕΪΚΑ

2721093335
  • ΚΑΤΣΟΥΡΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΟΜΗΡΟΥ 29

2721303240
  • ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΟΛΙΒΕΡ-ΝΙΚΟΣ

ΥΔΡΑΣ & ΤΡ. ΝΑΥΑΡΧΩΝ

Π. ΚΑΙΣΑΡΗ 2

2721092691

2721025410
  • ΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 36

2721116941
  • ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΟΔΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΒΕΡΓΑ

2721042042
  • ΜΑΛΑΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ & ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 55

2721021433
  • ΜΑΡΑΝΤΟΥ-ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 43

2721020593
  • ΜΑΡΑΝΤΟΥ-ΣΑΠΟΥΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 86

2721020968
  • ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 16

2721026923
  • ΜΠΟΥΝΑ  ΕΥΑΝΘΙΑ

ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 177

2721084641
  • ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 24

2721404147
  • ΠΑΣΟΥΛΑ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 47

2721093126
  • ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 37

2721093621
  • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 94  & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

2721091472
  • ΣΓΟΥΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

ΦΑΡΩΝ 162

2721027592
  • ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΡΩΝΗΣ 21 & ΜΑΙΖΩΝΟΣ

2721082765
  • ΣΥΜΤΣΑΚ  ΤΕΡΕΣΑ  (Κ.Ξ.Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)

ΛΕΩΝΙΔΟΥ 10

2721087943
  • ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ  ΚΑΛΛΙΑ  (ΓΑΛΛΙΚΑ)

ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 16

2721096520
  • ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ  - ΠΙΠΕΡΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ

ΒΥΡΩΝΟΣ & ΤΡΟΥΠΑΚΗ 15

2721093770
  • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΦΑΡΩΝ 107

2721024416
  • ΤΣΑΠΕΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΝΙΚ. ΜΕΘΩΝΗΣ 46

2721029383
  • ΤΣΙΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΕΑΒΟΥΛΚΟΥ 6

2721020031
  • ΦΑΣΟΥΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΟΜΗΡΟΥ 6

2721084409
  • ΦΕΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΛΕΪΚΩΝ 23

2721023578
  • ΧΡΙΣΤΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ

ΑΝΡΕΑ ΣΚΙΑ 14

2721022187

 

ΜΕΛΗ  ΕΚΤΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

  •           ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

2722092373
  • ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΑΡΦΑΡΑ

2721053040
  • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ    (ΓΑΛΛΙΚΑ)

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

2763024144
  • ΤΣΑΟΥΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

2763023284
  • ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ

ΒΑΛΥΡΑ

6973412790
  • ΝΑΓΥΑΡ  ΝΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ 

ΔΩΡΙΟ

2765031566
  • ΜΠΑΔΗΜΑ-ΜΠΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΘΟΥΡΙΑ

2721033007
  • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΘΟΥΡΙΑ

6936618546
  • ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΚΑΜΠΟΣ

2721071454
  • ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΟΡΩΝΗ

2725022028
  • ΓΙΑΛΛΕΛΗ  ΜΑΡΙΑ

ΚΟΡΩΝΗ

2725029022
  • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

6974079966
  • ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

2761024555
  • ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

2761024752
  • ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

2761024854
  • ΣΚΛΑΒΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

2761024422
  • ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

2761025124
  • ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΛΟΓΓΑ

2725032132
  • ΡΕΒΗ  ΑΛΙΚΗ 

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ

2724023006
  • ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΖΗΝΟΒΙΑ 

ΜΕΡΟΠΗ

2724042300
  • ΛΟΤΣΗ ΛΟΡΑΙΗΝ 

ΜΕΣΣΗΝΗ

2722024421
  • ΜΑΚΑΡΟΥΝΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΕΣΣΗΝΗ

2722023767
  • ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΜΕΣΣΗΝΗ

6973412790
  • ΚΑΤΡΑ  ΠΑΣΧΑΛΙΑ 

ΠΕΤΑΛΙΔΙ

2722300697
  • ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΠΕΤΑΛΙΔΙ

2722031399
  • ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΑΝΘΗ 

ΠΥΛΟΣ

     2723023318 
  • ΜΠΟΥΝΑ  ΕΛΕΝΗ 

       ΠΥΛΟΣ

      2723023491
  • ΝΙΚΟΛΑΚΕΑ  ΣΟΦΙΑ 

ΣΤΟΥΠΑ

2721078078
  • ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ)

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

2761033109
  • ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ  ΙΟΡΔΑΝΑ 

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

2761034355
  • ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ  ΛΟΥΙΖΑ 

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

2761032146
  • ΣΑΜΑΡΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ

2723071059
  • ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ  ΗΛΙΑΣ

ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ

6947815555
  • ΤΣΙΜΙΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΧΑΡΑΚΟΠΟΙΟ

2725041598
  • ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΧΩΡΑ

2763032380

