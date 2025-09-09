Το 3ο ΓΕΛ Καλαμάτας σε σεμινάριο στο Αμστερνταμ

Το σεμινάριο εστίασε στη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών και πολυμεσικών εργαλείων, καθώς και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της παραδοσιακής διδασκαλίας, προωθώντας βιωματικές, ενεργητικές και ελκυστικές μεθόδους μάθησης για τους μαθητές.

Ο Νίκος Γαλανόπουλος, ΠΕ02 – Φιλολόγων και υποδιευθυντής του σχολείου, συμμετείχε στο σεμινάριο, εκπροσωπώντας το 3ο ΓΕΛ Καλαμάτας. Στο πρόγραμμα δόθηκε έμφαση στα σύγχρονα ηλεκτρονικά και πολυμεσικά εκπαιδευτικά εργαλεία και στη σύμμετρη και στοχευμένη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες της παραδοσιακής διδασκαλίας, όταν συνδυάζεται αρμονικά με αυτήν. Συμμετείχαν δέκα εκπαιδευτικοί από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα – Ιταλία -Κροατία – Λιθουανία – Αυστρία – Ισπανία). Καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι που αξιοποιούν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία [εικόνες, infographics, παρουσιάσεις, βίντεο, ηχητικά μαθήματα, ευφάνταστες και πρωτότυπες βιωματικές δραστηριότητες] μεταφέρουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε άλλο επίπεδο χάρη στις δυνατότητες των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης. Απώτερος στόχος η ενίσχυση της Πολυμεσικής Μάθησης, που κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία περισσότερο ερευνητική, ανακαλυπτική, ενεργητική, ενδιαφέρουσα αλλά και ελκυστική για τους μαθητές.