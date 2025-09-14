Λιγότερα πρωτάκια και στα σχολεία της Τριφυλίας

Πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά τη Πέμπτη, με τις αυλές των σχολείων να πλημμυρίζουν και πάλι από παιδικές φωνές.

Μια σχολική χρονιά που όπως πάντα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν τα πρωτάκια του δημοτικού που πλέον μπαίνουν σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον. Πρωτάκια όμως που χρονιά με τη χρονιά μειώνονται και αυτό παρατηρείται και στα σχολεία της Τριφυλίας.

Στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Τριφυλίας στο πρώτο αυτό σκαλοπάτι της εκπαίδευσης βρέθηκαν φέτος 138 μαθητές, ένας αριθμός με μικρή φθίνουσα τάση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από τους 138 μαθητές της πρώτης τάξης 44 είναι στους Γαργαλιάνους, 55 στη Κυπαρισσία, 37 στα Φιλιατρά και 2 στο Κοπανάκι. Ενώ αν ανατρέξουμε όχι πολύ πίσω αλλά στα προηγούμενα πέντε χρόνια βλέπουμε ότι οι μαθητές της πρώτης τάξης ήταν περισσότεροι, το σχολικό έτος 2024-25 ήταν 150, το 2023-24 ήταν 192, το 2022-23 ήταν 164, το 2021-22 ήταν 167.

Στη περιοχή του Δήμου Τριφυλίας λειτουργούν 8 δημοτικά σχολεία μειωμένα κατά ένα σε σχέση με πέρυσι αφού υπήρξε συγχώνευση του 1ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίας. Από αυτά λειτουργούν 2 στη Κυπαρισσία, 3 στα Φιλιατρά, 2 στους Γαργαλιάνους και 1 στο Κοπανάκι. Ενώ είναι χαρακτηριστικό πως αν και στο Δήμο Τριφυλίας υπάρχουν 52 χωριά ωστόσο σε κανένα από αυτά δεν λειτουργεί δημοτικό σχολείο. Γεγονός που δείχνει τη σημαντική συρρίκνωση νέου πληθυσμού που υπάρχει στα χωριά της περιοχής. Αλλά και στο Κοπανάκι που λειτουργεί δημοτικό σχολείο πέρα από τις 3 μεγάλες πόλεις του Δήμου Τριφυλίας φέτος εγγράφτηκαν μόλις 2 παιδία στη πρώτη τάξη, παρουσιάζοντας μείωση μαθητών κάθε χρόνο.

Με στοιχεία για τη τελευταία πενταετία από τα σχολεία της περιοχής βλέπουμε ότι γενικά υπάρχει μια τάση μείωσης των μαθητών με διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το σχολικό έτος 2021-22 μιλώντας πάντα για τους μαθητές της πρώτης τάξης στους Γαργαλιάνους ήταν 53, στη Κυπαρισσία 62, στα Φιλιατρά 42 και στο Κοπανάκι 10.

Το σχολικό έτος 2022-23 στους Γαργαλιάνους ήταν 47, στην Κυπαρισσία 63, στα Φιλιατρά 48 και στο Κοπανάκι 6.

Το σχολικό έτος 2023-24 στους Γαργαλιάνους ήταν 62, στην Κυπαρισσία 68, στα Φιλιατρά 53 και στο Κοπανάκι 9.

Το σχολικό έτος 2024-25 στους Γαργαλιάνους ήταν 48, στην Κυπαρισσία 57, στα Φιλιατρά 39, στο Κοπανάκι 6. Το σχολικό έτος 2025-26 στους Γαργαλιάνους 44, στη Κυπαρισσία 55, στα Φιλιατρά 37, στο Κοπανάκι 2.

Βλέπουμε λοιπόν ότι η μείωση των μαθητών χρονιά με τη χρονιά (αν και υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις) είναι σταθερή ακολουθώντας το γενικό κανόνα που υπάρχει στη χώρα μας. Καθώς φέτος σε όλη τη χώρα στην πρώτη τάξη του Δημοτικού γράφτηκαν 71.181 μαθητές όταν το 2010 ο αριθμός αυτός πλησίαζε τις 115.000 μαθητές, δηλαδή έχουμε μια μείωση μαθητών κατά 45.000 μέσα σε μια δεκαπενταετία.

Δεν θα πούμε κάτι καινούργιο, αλλά η αποτύπωση του δημογραφικού ζητήματος που υπάρχει στη χώρα μας, καθρεφτίζεται άμεσα στις τάξεις των δημοτικών σχολείων. Δημογραφικό πρόβλημα που είναι μεγαλύτερο στην επαρχία και ειδικά στα χωριά της περιοχής.